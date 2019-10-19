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رياضة

محمود الخطيب يظهر في النادي الأهلي بعد مغادرة المستشفى بالاسكندرية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:27 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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محمد رشاد
يظهر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في النادي اليوم ،السبت، بعد أن غادر أحد مستشفيات الإسكندرية بعدما توجه إليها أمس للخضوع لفحوصات طبية بجانب إجراء عملية حقن الفقرات والجذور العصبية بالظهر وذلك بعد الآلام الكبيرة التي شعر بها خلال الفترة الماضية.

وقال الدكتور أحمد فرهود استاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة الإسكندرية أن محمود الخطيب رئيس النادي توجه إلى المستشفى الملكي بالإسكندرية خلال الساعات الماضية ، موضحًا أن الخطيب سبق وأجرى 3 عمليات جراحية من قبل فى المخ والرقبة والظهر ومن ثم تم الإتجاه إلى إتباع أحد الطرق العلاجية التحفظية لتجنب إجراء التدخل الجراحي الرابع.

وأوضح أن الخطيب يتواجد تحت الملاحظة الطبية فى الوقت الحالي بعد إجرائه عملية الحقن ، مؤكدًا أنه سيكون فى حاجة شديدة إلى الراحة التامة لمدة زمنية لن تقل عن 3 أسابيع من أجل التعافي من آلام الظهر التي تعرض لها مؤخرًا.

وأشار الدكتور «فرهود» إلي أن الخطيب اجري من قبل إحدى العمليات الجراحية فى ميونيخ الألمانية قبل سنتين تقريبًا لاستئصال الانزلاق الغضروفي ولكن آلام الظهر عادت له من جديد بعد فترة فى نفس منطقة العملية بسبب المجهودات الكبيرة التي يقوم بها ومع إصراره المستمر على العمل لعدد ساعات طويلة على مدار اليوم في النادي وهو ما ترتب عليه تجدد آلام الظهر بشكل دفعه اليوم للتواجد للخضوع لعملية الحقن فى المستشفى الملكي بالإسكندرية.

وذكر الطبيب المعالج لرئيس الأهلي أنه يحتاج إلى الراحة التامة خلال الأسابيع القادمة من أجل التعافي من آلام الظهر وتجنب الخضوع لعملية جراحية جديدة خاصة وأن الفترة الماضية شهدت تحامله على نفسه بشدة بشكل أثر سلبيًا على الفقرات القطنية ودفعنا اليوم لإجراء عملية الحقن بعد شعوره بآلام شديدة خلال الفترة الماضية .
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