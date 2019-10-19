بفستان كب منفوش ملك قورة تخطف الأنظار فى حفل زفاف شقيقتها

خطفت الأنظار الفنانة ملك قورة أبنة ،الدكتور محمد قورة،فى حفل زفاف شقيقتها على رجل الأعمال إسلام خالد صلاح، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ،وذلك وسط حضور عدد كبير من الفنانين ،ورجال الأعمال .



وأحيا الحفل الفنان الكبير عمر دياب بصحبة الفنانة دينا الشربيني ،وأطلت ملك قورة ،بإطلالة ساحرة بفستان منفوش كت من اللون السماوى الذي جعلها تشبه النجوم المحلقة فى السماء .



وأكملت إطلالتها بترك شعرها مندسلا على الأكتاف واضعة علية تاجا أبيض لامع ،وبعض لمسات المكياج الهاديئة ،مما جعلها تخطف أنظار الجميع .

