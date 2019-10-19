بفستان شفاف.. ليلي علوي تخطف الأنظار فى حفل زفاف مريم قورة

حرصت الفنانة ليلي علوى على حضور حفل زفاف مريم قورة ابنة الدكتور محمد قورة، على رجل الأعمال إسلام خالد صلاح، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ، وذلك وسط حضور عدد كبير من الفنانين، ورجال الأعمال .



وأطلت الفنانة ليلى علوي بفستان شفاف ،ذات اللون البيج منقوش علية أفرع الشجر،قصير من الأمام وطويل من الخلف ،وتركت شعرها الأشقر منسدل على الأكتاف .



واعتمدت ليلي علوى على وضع المكياج الهادئ الذي ارتكز على أحمر الشفاه ، وحرصت على التقاط صورة تجمعها بالعروسين .

