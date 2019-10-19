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مرأة

بفستان شفاف.. ليلي علوي تخطف الأنظار فى حفل زفاف مريم قورة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:48 ص
ليلي علوى
ليلي علوى
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أسماء عبد الحفيظ
حرصت الفنانة ليلي علوى على حضور حفل زفاف مريم قورة ابنة الدكتور محمد قورة، على رجل الأعمال إسلام خالد صلاح، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ، وذلك وسط حضور عدد كبير من الفنانين، ورجال الأعمال .

وأطلت الفنانة ليلى علوي بفستان شفاف ،ذات اللون البيج منقوش علية أفرع الشجر،قصير من الأمام وطويل من الخلف ،وتركت شعرها الأشقر منسدل على الأكتاف .

واعتمدت ليلي علوى على وضع المكياج الهادئ الذي ارتكز على أحمر الشفاه ، وحرصت على التقاط صورة تجمعها بالعروسين .
ليلي علوي ليلي علوي
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