السبت الناري.. مواعيد مباريات اليوم 19 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، السبت، 19-10-2019، عودة الدوريات في مختلف ملاعب العالم، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت 19-10-2019 على النحو التالي:
مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز:
الزمالك X المقاولون العرب - 8:00 مساءً - On Sport HD
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي):
الشباب X الإتفاق - 5:00 مساءً
الرائد X النصر - 5:00 مساءً
الوحدة X الاتحاد - 7:00 مساءً
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز:
إيفرتون X وست هام يونايتد - 1:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2
أستون فيلا X برايتون - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 7
تشيلسي X نيوكاسل يونايتد - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2
ليستر سيتي X بيرنلي - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 8
توتنهام هوتسبير X واتفورد - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1
وولفرهامبتون X ساوثهامتون - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 12 EN
بورنموث X نوريتش سيتي - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 9
كريستال بالاس X مانشستر سيتي - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني:
إيبار X برشلونة - 1:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
أتلتيكو مدريد X فالنسيا - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
خيتافي X ليجانيس - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3
ريال مايوركا X ريال مدريد - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:
لاتسيو X أتلانتا - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
نابولي X هيلاس فيرونا - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
يوفنتوس X بولونيا - - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4
أبرز مواعيد مباريات الدوري الألماني:
أوجسبورج X بايرن ميونيخ - 3:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5
بوروسيا دورتموند X بوروسيا مونشنجلادباخ - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5
أبرز مواعيد مباريات الدوري الفرنسي:
ليون X ديجون - 5:30 مساءً - beIN SPORTS HD 6
مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز:
الزمالك X المقاولون العرب - 8:00 مساءً - On Sport HD
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي):
الشباب X الإتفاق - 5:00 مساءً
الرائد X النصر - 5:00 مساءً
الوحدة X الاتحاد - 7:00 مساءً
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز:
إيفرتون X وست هام يونايتد - 1:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2
أستون فيلا X برايتون - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 7
تشيلسي X نيوكاسل يونايتد - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2
ليستر سيتي X بيرنلي - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 8
توتنهام هوتسبير X واتفورد - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1
وولفرهامبتون X ساوثهامتون - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 12 EN
بورنموث X نوريتش سيتي - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 9
كريستال بالاس X مانشستر سيتي - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني:
إيبار X برشلونة - 1:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
أتلتيكو مدريد X فالنسيا - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
خيتافي X ليجانيس - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3
ريال مايوركا X ريال مدريد - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:
لاتسيو X أتلانتا - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
نابولي X هيلاس فيرونا - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
يوفنتوس X بولونيا - - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4
أبرز مواعيد مباريات الدوري الألماني:
أوجسبورج X بايرن ميونيخ - 3:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5
بوروسيا دورتموند X بوروسيا مونشنجلادباخ - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5
أبرز مواعيد مباريات الدوري الفرنسي:
ليون X ديجون - 5:30 مساءً - beIN SPORTS HD 6