السبت الناري.. مواعيد مباريات اليوم 19 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، السبت، 19-10-2019، عودة الدوريات في مختلف ملاعب العالم، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت 19-10-2019 على النحو التالي:



مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز:



الزمالك X المقاولون العرب - 8:00 مساءً - On Sport HD



دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي):



الشباب X الإتفاق - 5:00 مساءً



الرائد X النصر - 5:00 مساءً



الوحدة X الاتحاد - 7:00 مساءً



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز:



إيفرتون X وست هام يونايتد - 1:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2



أستون فيلا X برايتون - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 7



تشيلسي X نيوكاسل يونايتد - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2



ليستر سيتي X بيرنلي - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 8



توتنهام هوتسبير X واتفورد - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1



وولفرهامبتون X ساوثهامتون - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 12 EN



بورنموث X نوريتش سيتي - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 9



كريستال بالاس X مانشستر سيتي - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2



مواعيد مباريات الدوري الإسباني:



إيبار X برشلونة - 1:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3



أتلتيكو مدريد X فالنسيا - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3



خيتافي X ليجانيس - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3



ريال مايوركا X ريال مدريد - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:



لاتسيو X أتلانتا - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4



نابولي X هيلاس فيرونا - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4



يوفنتوس X بولونيا - - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4



أبرز مواعيد مباريات الدوري الألماني:



أوجسبورج X بايرن ميونيخ - 3:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5



بوروسيا دورتموند X بوروسيا مونشنجلادباخ - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5



أبرز مواعيد مباريات الدوري الفرنسي:



ليون X ديجون - 5:30 مساءً - beIN SPORTS HD 6