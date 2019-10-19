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رياضة

السبت الناري.. مواعيد مباريات اليوم 19 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:21 ص
رونالدو نجم يوفنتوس
رونالدو نجم يوفنتوس
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إسراء أشرف
يشهد اليوم، السبت، 19-10-2019، عودة الدوريات في مختلف ملاعب العالم، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت 19-10-2019 على النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز:

الزمالك X المقاولون العرب - 8:00 مساءً - On Sport HD

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي):

الشباب X الإتفاق - 5:00 مساءً

الرائد X النصر - 5:00 مساءً

الوحدة X الاتحاد - 7:00 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز:

إيفرتون X وست هام يونايتد - 1:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2

أستون فيلا X برايتون - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 7

تشيلسي X نيوكاسل يونايتد - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2

ليستر سيتي X بيرنلي - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 8

توتنهام هوتسبير X واتفورد - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1

وولفرهامبتون X ساوثهامتون - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 12 EN

بورنموث X نوريتش سيتي - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 9

كريستال بالاس X مانشستر سيتي - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني:

إيبار X برشلونة - 1:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3

أتلتيكو مدريد X فالنسيا - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3

خيتافي X ليجانيس - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3

ريال مايوركا X ريال مدريد - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:

لاتسيو X أتلانتا - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4

نابولي X هيلاس فيرونا - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4

يوفنتوس X بولونيا - - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4

أبرز مواعيد مباريات الدوري الألماني:

أوجسبورج X بايرن ميونيخ - 3:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5

بوروسيا دورتموند X بوروسيا مونشنجلادباخ - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5

أبرز مواعيد مباريات الدوري الفرنسي:

ليون X ديجون - 5:30 مساءً - beIN SPORTS HD 6
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