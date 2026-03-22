اللجنة المصرية تنجح في إدخال البهجة بالعيد وتواصل دعمها الإنساني للأهالي في غزة

 أكد المتحدث باسم اللجنة المصرية في غزة محمد منصور، أن اللجنة تواصل جهودها المكثفة لتخفيف معاناة أهالي القطاع وإدخال مظاهر البهجة خلال عيد الفطر، رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان.
وأوضح منصور، في تصريحات خاصة لراديو النيل، أن اللجنة المصرية نفذت سلسلة من المبادرات الميدانية خلال الأيام الماضية، شملت تسيير حافلات لنقل المواطنين بالمجان بين مختلف محافظات قطاع غزة، في ظل أزمة المواصلات والضائقة المالية التي يعاني منها العديد من الأسر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة لاقت تفاعلًا واسعًا واستفاد منها عدد كبير من المواطنين على مدار يومين.
وأضاف أن اللجنة نظمت أيضًا صلاة عيد الفطر في أربع نقاط مركزية داخل القطاع، في لفتة إنسانية أعادت إحياء هذه الشعيرة التي حُرم منها السكان لأكثر من عامين بسبب تداعيات الحرب، موضحًا أن الفعاليات تخللتها احتفالات وفقرات ترفيهية مخصصة للأطفال، إلى جانب توزيع كميات كبيرة من الملابس ككسوة عيد مقدمة من الشعب المصري.
وأشار المتحدث إلى أن أنشطة اللجنة امتدت لتشمل زيارة مخيمات الأيتام ومختلف مناطق القطاع، بهدف رسم البسمة على وجوه الأطفال، فضلًا عن تنظيم جولات إنسانية لعائلات الشهداء، خاصة شهداء العمل الإنساني.
وفي سياق متصل، لفت منصور إلى استمرار اللجنة في توزيع المساعدات الغذائية، موضحًا أن آخرها كان توزيع نحو 450 ألف طرد غذائي كهدية من الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس التزامًا مستمرًا بدعم الأشقاء في غزة.
وشدد على أن اللجنة المصرية باتت تمثل مصدر دعم وأمل حقيقي للأهالي، في ظل التحديات الراهنة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أبناء قطاع غزة يقدرون بشكل كبير المواقف المصرية الداعمة، حيث يظهر ذلك جليًا من خلال رفع الأعلام المصرية إلى جانب الفلسطينية في مختلف أنحاء القطاع.
واختتم منصور تصريحاته بالتأكيد على حالة الامتنان الواسعة بين أهالي غزة تجاه الشعب المصري وقيادته، تقديرًا لما يقدمونه من دعم إنساني متواصل.

