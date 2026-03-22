بتوجيهات الرئيس السيسي.. مصر تقود اتصالات دولية مكثفة لخفض التصعيد ومنع اتساع الحرب بالمنطقة

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالات هاتفية مكثفة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ظل التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وخشية من خروج الأوضاع عن السيطرة، مع عدد من كبار المسؤولين الدوليين والإقليميين، اليوم الأحد 22 مارس.

وشملت الاتصالات كلًا من إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، إلى جانب ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط.

وجاءت هذه التحركات في إطار متابعة التطورات المتلاحقة بالمنطقة، والمساعي المصرية المكثفة لخفض التصعيد ووقف الحرب، ومنع اتساع رقعة الصراع.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ان الاتصالات شهدت نقاشا حول التصعيد العسكرى فى المنطقة وتداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة، وأهمية العمل على احتواء آثاره الممتدة ومنع اتساع رقعة الصراع فى ظل التهديدات المتبادلة واستهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية.

وأضاف المتحدث أن الوزير عبد العاطى شدد خلال الاتصالات على أهمية ضبط النفس والتحلي بالحكمة فى هذه المرحلة الدقيقة واهمية ضمان أمن الملاحة البحرية وعدم عرقلتها باى شكل من الأشكال، على ضوء تداعياتها الاقتصادية إقليميا ودوليا وتأثيرها على حركة التجارة وسلاسل الامداد واسعار النفط والغذاء. كما جدد الوزير موقف مصر الداعم لأمن الخليج، رافضا بشكل قاطع اى اعتداء على الدول الخليجية الشقيقة باعتبار أمن الخليج مرتبط بشكل مباشر بالأمن القومى المصرى والإقليمي.

وتم الاتفاق خلال الاتصالات علي مواصلة التشاور خلال الفترة الدقيقة الحالية.