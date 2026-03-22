الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بتوجيهات الرئيس السيسي.. مصر تقود اتصالات دولية مكثفة لخفض التصعيد ومنع اتساع الحرب بالمنطقة

اتصالات وزير الخارجية
فرناس حفظي

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالات هاتفية مكثفة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ظل التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وخشية من خروج الأوضاع عن السيطرة، مع عدد من كبار المسؤولين الدوليين والإقليميين، اليوم الأحد 22 مارس.

وشملت الاتصالات كلًا من إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، إلى جانب ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط.

وجاءت هذه التحركات في إطار متابعة التطورات المتلاحقة بالمنطقة، والمساعي المصرية المكثفة لخفض التصعيد ووقف الحرب، ومنع اتساع رقعة الصراع.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ان الاتصالات شهدت نقاشا حول التصعيد العسكرى فى المنطقة وتداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة، وأهمية العمل على احتواء آثاره الممتدة ومنع اتساع رقعة الصراع فى ظل التهديدات المتبادلة واستهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية.

وأضاف المتحدث أن الوزير عبد العاطى شدد خلال الاتصالات على أهمية ضبط النفس والتحلي بالحكمة فى هذه المرحلة الدقيقة واهمية ضمان أمن الملاحة البحرية وعدم عرقلتها باى شكل من الأشكال، على ضوء تداعياتها الاقتصادية إقليميا ودوليا وتأثيرها على حركة التجارة وسلاسل الامداد واسعار النفط والغذاء. كما جدد الوزير موقف مصر الداعم لأمن الخليج، رافضا بشكل قاطع اى اعتداء على الدول الخليجية الشقيقة باعتبار أمن الخليج مرتبط بشكل مباشر بالأمن القومى المصرى والإقليمي.

وتم الاتفاق خلال الاتصالات علي مواصلة التشاور خلال الفترة الدقيقة الحالية.

الرئيس عبد الفتاح السيسى بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى وزير الخارجية الباكستاني خارجية تركيا وزير الخارجية الايرانى عباس عراقجى

وزير التربية والتعليم

عودة الدراسة بالمدارس الثلاثاء.. و6 أحداث تعليمية مصيرية بعد اجازة عيد الفطر

مشغولات ذهبية

610 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم في مصر

ثلاثي الاهلي

«الدردير» يوجّه رسالة نارية لثلاثي الأهلي القادم من الزمالك بعد الخسارة القاسية

الأرصاد الجوية

الذروة الأربعاء.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 ..هل تقرر تغييره؟| التعليم تحسم الجدل

أرشيفية

بقاتلة الصهاينة.. الجيش الإيراني يعلن عن هجوم ناجح على مطار بن جوريون الإسرائيلي

رضا عبد العال

«لعيبة وشها نحس ولازم تمشي» .. رد فعل غير متوقع من رضا عبدالعال بعد خسارة الأهلي

اسعار الذهب اليوم

هبوط 140جنيها .. أسعار الذهب اليوم الأحد 22 مارس

كحك

لو عامل دايت.. طريقة عمل كحك بدقيق الشوفان

تطويل الاظافر

لو عندك مناسبة.. طولي ضوافرك في 3 أيام بمكون واحد

اعشاب

للحفاظ على صحتك .. 3 أعشاب مهمة يجب تناولها يوميًا

بالصور

في 20 دقيقة.. طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى ديرب نجم خلال عطلة عيد الفطر المبارك

بعد تصدرها التريند بسبب خطوبتها.. 10 صور لـ ملك أحمد زاهر

فيديو

جانب من الفيديو المتداول بسوهاج

فضيحة على الطريق .. فيديو يوثق تحــ.ـرش شاب بسيدة داخل ميكروباص بسوهاج

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

