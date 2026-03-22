ناصر منسي يقود هجوم الزمالك أمام أوتوهو بالكونفيدرالية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة أتوهو بطل الكونغو برازفيل، المقرر لها في السادسة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد فتوح – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وعمر جابر ومحمود حمدي " الونش" وأحمد ربيع وأحمد عبد الرحيم " إيشو" ومحمد السيد وآدم كايد وأحمد شريف وسيف الجزيري.