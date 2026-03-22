تحرك مصري لاحتواء التصعيد الإقليمي.. اتصالات دبلوماسية مكثفة وتحذيرات من تداعيات خطيرة

كثّف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، تحركاته الدبلوماسية خلال الساعات الماضية، حيث أجرى سلسلة من الاتصالات مع عدد من الوزراء والمسئولين في المنطقة، إلى جانب نظرائه في الولايات المتحدة، وذلك في إطار جهود مصرية لاحتواء تداعيات التصعيد الراهن ومنع انزلاقه إلى مستويات أكثر خطورة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

التحلي بأقصى درجات ضبط النفس

وأكد وزير الخارجية، خلال هذه الاتصالات، ضرورة التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والتعامل بحكمة مع التطورات المتسارعة، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تغليب لغة الحوار وتفادي أي خطوات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع وخروجها عن السيطرة.

وشدد على الأهمية القصوى لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية، وضرورة عدم عرقلتها بأي شكل، نظرًا لما تمثله من شريان رئيسي لحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

موقف مصر الثابت والداعم لأمن واستقرار الخليج

وجدد الوزير التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لأمن واستقرار دول الخليج، ورفضها القاطع لأي اعتداء يستهدفها، مشيرًا إلى أن استقرار المنطقة يمثل أولوية استراتيجية للأمن القومي العربي والدولي.

تأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه الإقليم توترًا متصاعدًا، ما يعزز من أهمية الدور المصري في دعم مسارات التهدئة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي.

https://www.youtube.com/live/FUiw_kS9hCU?si=-kxlMoF-qoCC6WxU