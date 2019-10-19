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أخبار البلد

شهادة حسن سير وسلوك شركات السياحة ليست شرطا لتوثيق عقود العمرة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:24 ص
العمرة
العمرة
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محمد الاسكندرانى
تسعى وزارة السياحة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إلى تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات من الشركات الراغبة في تنظيم رحلات العمرة خلال عملية تسجيل الشركات لتوثيق عقود العمرة للموسم الحالى 1441 هـ.

من جانبها أوضحت غرفة الشركات السياحية الموقف الصحيح من المطالبة باستخراج إفادة بالموقف القانوني لشركة السياحة من قبل وزارة السياحة "شهادة حسن السير والسلوك" والتى تقوم الشركات باستخراجها من الوزارة، عند التسجيل.

وأكدت الغرفة أنها أو الوزارة لا تطالب الشركات السياحية بتقديم تلك الشهادة فى عملية تسجيل الشركات وتوثيق عقود العمرة للموسم الحالى 1441 هـ، لافتة إلى أن استخراج شهادة حسن السير والسلوك قد يكون بناء على خطوات أو إجراءات تطلبها السلطات السعودية وليس للغرفة أو الوزارة علاقة بها.
شهادة حسن سير وسلوك شركات السياحة ليست شرطا لتوثيق عقود العمرة
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