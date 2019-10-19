مين أحلى.. زوجة نجل هانى شاكر وشقيقة ملك قورة يتألقان بفساتين الزفاف .. صور

تألقت مساء أمس الجمعة زوجة نجل الفنان هانى شاكر فى حفل زفاف أسطوري أقيم بإحدى الفنادق الكبرى المطلة على النيل فى القاهرة، وذلك وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.



ارتدت زوجة نجل هانى شاكر فستان زفاف فخما من توقيع المصممة هالة بكر، حيث تميز فستانها بالتطريزات الراقية والفخامة التى منحتها إطلالة كالأميرات، ووضعت لها خبيرة التجميل زينة النجار مكياجا رائعا، فيما بدت بتسريحة شعر من أنامل المصفف اللبنانى ربيع مراد.



كما صادف أمس أيضا إقامة حفل زفاف شقيقة الفنانة ملك قورة، والتى ظهرت بفستان زفاف رائع من المصمم المصرى هانى البحيرى، واتسم التصميم بأنه منحها إطلالة فخامة فى يوم زفافها، كما انه اعتمد على القماش المطرز الراقى.



وظهرت شقيقة ملك قورة بتسريحة شعر من أنامل Richard، فيما وضعت لها خبيرة التجميل زينة النجار أيضا، مكياجا مميزا ومتناسقا مع ملامحها.



إليكم الصور التي توضح تألق العروسين....