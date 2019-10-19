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تعليم

بعد مصرع زميلهم.. تلاميذ مدرسة بالعريش يغلقون طريقا بالحجارة والكاوتش

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:34 م
صدى البلد
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احمد صالح
أغلق عدد من تلاميذ إحدى المدارس بالعريش بمحافظة شمال سيناء، أحد الطرق المارة من أمام المدرسة تضامنا مع زميلهم الذي لقي مصرعة أسفل عجلات سيارة نقل كبيرة.

وقام تلاميذ مدرسة أحمد صفوت الابتدائية بوضع الحجارة وأشجار الزيتون لإغلاق الطريق لمنع عبور سيارات النقل من امام المدرسة خوفا على زملائهم الآخرين

واعتبر نشطاء «فيسبوك» هذه الخطوه بأنها رسالة موجهة للمسئولين لسرعة التحرك لإيجاد طريق بديل لتحرك السيارات بعيدا عن المدرسة لمنع تكرار الحوادث.

ومن جانبها طالبت إدارة المدرسة بضرورة إيجاد حل لعبور السيارات الكبيرة المحملة بالرمال، من أمام باب المدرسة، والذي تسبب فى وفاة احد تلاميذ المدرسة بسبب السرعة الزائدة.

وكان التلميذ محمد علي بمدرسة احمد صفوت الابتدائية بالصف الثاني 3/2، قد لقي مصرعه أسفل عجلات إحدى سيارات النقل الكبيرة أمام المدرسة.
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