تصنيع 2000 أتوبيس بالاتفاق مع الصين.. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود توطين صناعة النقل في مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة الإنتاج الحربي في تلبية احتياجات القوات المسلحة من المعدات العسكرية، من خلال ما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من قدرات تصنيعية متنوعة رفيعة المستوى، فضلًا عن استغلال الفائض من تلك الطاقات الإنتاجية في المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتصنيع متطلبات السوق من أجهزة ومعدات بجودة عالية وبأسعار منافسة بما يخدم ويطور الاقتصاد ويعود بالنفع على المواطن المصري.





وفي ذلك الإطار، عرض وزير الإنتاج الحربي نتائج زيارته للصين والتي تضمنت التوقيع على اتفاقية شراكة مع الصين للتصنيع المشترك للسيارات الكهربائية في مصر، بهدف التصنيع الكامل لتلك السيارات ونقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى مصر، وكذا نتائج زيارته لدولتي الإمارات وبيلاروسيا، والتي هدفت لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات.





ووجه االرئيس خلال الاجتماع بمواصلة الجهود لتوطين صناعة النقل في مصر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وتعميق الإنتاج المحلي، من خلال التحول من التجميع إلى التصنيع، مشددًا في هذا الإطار على الالتزام بالمواصفات الفنية والتكنولوجيات الحديثة في التصنيع، ونقلها إلى مصر، لتعظيم الفائدة التي تعود على الاقتصاد والصناعة المصرية.





وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الإنتاج الحربي أوضح خلال الاجتماع أن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها مع الصين للتصنيع المشترك للسيارات الكهربائية في مصر تتضمن التصنيع المشترك لعدد 2000 أوتوبيس خلال 4 سنوات، على أن تتبعها مراحل أخرى للتصنيع المشترك لأنواع أخرى من السيارات الكهربائية بالاشتراك مع مصنع 200 الحربي، موضحًا أن المرحلة الثانية ستكون للأوتوبيسات الضخمة التي تبلغ سعتها 180 راكبًا.





وأشار الوزير إلى أنه تم كذلك التباحث مع الجانب الصيني حول إقامة مشروع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، وذلك في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي للتواصل مع الشركات العالمية لنقل أحدث التكنولوجيات على مستوى العالم، ومنها تكنولوجيا تصنيع ألواح الطاقة الشمسية، حيث تم الاتفاق على سرعة اتخاذ الإجراءات لتنفيذ المشروع في مصر.





وعرض الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي كذلك نتائج زيارته إلى دولة بيلاروسيا لمناقشة مستجدات التعاون القائم بين الجانبين في مجالات متعددة، منها إنتاج المعدات الزراعية والشاحنات وتصنيع الجرارات ومحركات الديزل والمعدات الثقيلة الخاصة برصف الطرق وأعمال الإنشاءات.



