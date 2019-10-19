بـ الأسود.. رانيا منصور بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة رانيا منصور على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها جديدة بإطلالة جريئة سوداء.



وظهرت رانيا بفستان أسود قصير من الأمام وطويل من الخلف وكشف الفستان ساقها واعتمدت حذاء باللون الفضي، ونسقت تسريحة شعر بسيطة مع إكسسورات باللون الفضي.



وكتبت رانيا علي الصورة" مبروك يا أم العروسة "



