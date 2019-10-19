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أخبار البلد

مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية.. حملة إعلانية على جميع الشبكات الأوروبية بأربع لغات

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:58 م
صدى البلد
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سعيد العربي
كشف السيد أحمد لطفي أحد المستثمرين المصريين بالخارج المقيم بإنجلترا وأحد المشاركين بمؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري، أنه سيتم البدء في إطلاق حملة إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي لصالح "مصر تستطيع"، على جميع الشبكات الأوروبية بأربع لغات مختلفة "هندي وفرنسي وصيني وبرتغالي" هدية منه إلى مصر، مشيرًا إلى أن ما لمسه خلال فعاليات المؤتمر يدعو إلى الفخر.

وأضاف لطفي قائلًا: "سعيد جدًا بإتاحة الفرصة لمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لا أعلم من أين أتى بكل هذه العزيمة والعزم لإعادة التنمية في هذا الوطن مرة أخرى، وكذلك لإتاحة الفرصة لحضور مؤتمر مصر تستطيع، فوزارة الهجرة استطاعت فعل ما لم يتم فعله خلال عقود طويلة، مما جعل المصريين في الخارج متصلين ببلدهم بصورة مستمرة، وهذا سينمّي في داخل كل مصري بالخارج الإحساس بأن وطنه هو الأساس وأنه عند عودته سيجد وطنًا كريمًا وقويًا ومتطورًا".

كما أعرب لطفي عن سعادته لإتاحة الفرصة العظيمة ليفهم ويرى هذا الجيل لأول مرة حقيقة كلمة "إنجازات لا تتحقق إلا بمعجزات"، وقال: "نحن حقيقة لم نعرف هذا الشعور أو الإحساس من قبل، فكل مصري بالخارج لديه الآن إحساس بالعزة والفخر تجاه هذا الوطن وعليه أن يكون سفيرًا له".
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