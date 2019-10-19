فايلر يجتمع بـ سيد عبدالحفيظ على انفراد خلال مران الأهلي

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق على هامش مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.



شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة باستعدادات الفريق للمرحلة القادمة.



واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق أمس الجمعة.



