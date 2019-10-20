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محافظات

اليوم .. انطلاق فعاليات حملة العلاج الجموعي ضد البلهارسيا بأسوان

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:02 ص
البلهارسيا
البلهارسيا
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شاذلى عبد الفتاح
أعلن الدكتور إيهاب حنفى مدير عام الصحة بأسوان عن الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لإنطلاق حملة العلاج الجموعى للمواطنين ضد البلهارسيا بأسوان، وذلك بدءًا من اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجارى وحتى 7 نوفمبر القادم.

وأوضح الدكتور إيهاب حنفى أن هذه الحملة تأتى فى إطار خطة وزارة الصحة للقضاء على البلهارسيا عام (2022) .

ولفت حنفى إلى أن الحملة تستهدف كافة المواطنين وتلاميذ المدارس بجميع الفئات العمرية فى عدد من القرى والمناطق النائية والمحرومة ذات نسب الانتشار العالى على مستوى محافظة أسوان .

كما أشار وكيل وزارة الصحة بأن فعاليات الحملة تشمل صرف وتجريع عقار البرازيكوانتيل 600 مجم أقراص لكل المواطنين والتلاميذ الذين سوف يتقدمون للمشاركة فى الحملة وذلك حسب الطول والوزن لكل واحد منهم .

وقال حنفى إن هناك توجيهات مستمرة من اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان لتنفيذ الحملات المتواصلة والمتنوعة والتى تستهدف الفئات العمرية المختلفة بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات الصحية والعلاجية ذات الجودة العالية.
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