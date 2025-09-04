تونس تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي بعد مقتل أحد مواطنيها بمدينة مرسيليا

استدعت الخارجية التونسية القائم بالأعمال الفرنسي، وذلك على إثر قتل المواطن التونسي عبد القادر ذيبي، بمدينة مرسيليا لإبلاغه احتجاجاً شديد اللهجة على واقعة القتل من قبل أفراد من الشرطة الفرنسية".

وقالت الخارجية التونسية في بيان لها : "طالب كاتب الدولة القائم بالأعمال الفرنسي بالنيابة بإبلاغ سلطات بلاده أن تونس تعتبر هذه الحادثة قتلاً غير مبرر، وتنتظر من الجانب الفرنسي كل الحزم والسرعة في التحقيق فيها وتحديد المسؤوليات. كما تعتزم تونس اتخاذ جميع الإجراءات لحفظ حقوق الفقيد وعائلته وإنصافهم".

وأضاف البيان: "من جهة أخرى، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته إلى سفير تونس بباريس بإبلاغ الموقف التونسي نفسه إلى السلطات الفرنسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع قنصليتنا العامة بمرسيليا للإسراع بنقل جثمان الفقيد إلى تونس في أسرع وقت ممكن".

وأكملت الخارجية بيانها : "اتصلت مصالح وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بعائلة الفقيد لتقديم التعازي وإحاطتها بكل الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل حفظ حقوق الفقيد وحقوق ذويه".

وختم البيان بالقول: "تجدد تونس التزامها الكامل وحرصها الشديد على حماية مصالح كل التونسيين والدفاع عنهم أينما كانوا في الخارج.