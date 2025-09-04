مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بأسوان

لقى شخص مصرعه، فيما اصيب 14 شخص اخر باصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بمركز إدفو شمال أسوان بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي تحديدًا مابين الكيلو 80 و90 عند منطقة الكرابلة التابعة لدائرة المركز، وهو ما أسفر عن مصرع شخص واصابة 14 شخص اخر، وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبين أن الحادث عبارة عن انقلاب سيارة ميكروباص وقع تحديدًا عند الكيلو 85 بالطريق الصحراوي الغربي عند منطقة الكرابلة فى حدود مركز إدفو شمال محافظة أسوان.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي بمدينة إدفو لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، بينما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة بعد التأكد من وفاته.

تعرض 6 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث انقلاب مركبة توك توك بقرية الحصايا بمركز إدفو شمال أسوان ، وعلى الفور تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وكانت قد تلقت الاجهزة المختصة اخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة توك توك بقرية الحصايا بمركز إدفو مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى الرعاية الطبية المتكاملة لهم.

وتبين بأن المصابين كانوا قد إستقلوا مركبة التوك توك متوجهين إلى اللجنة الانتخابية الخاصة بهم للإدلاء بأصواتهم فى إنتخابات مجلس الشيوخ، وتعرض التوك توك للانقلاب، وتم إصابة مستقلينه الـ 6، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وضمت قائمة المصابين كل من زينب. م.م 45 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، ونادية.ع.ا 60 سنة، مصابة بكدمة بالصدر، ولطيفة. م 58 سنة، مصابة بكدمات بالجسم، ولطيفة.ح.س 60 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، ونادية. م. ت 60 سنة، مصابة بكدمات بالجسم وسحجات، وسلامة. ح 30 سنة.