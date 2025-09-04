قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
مصر وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتؤكدان وحدة الصف العربي لدعم فلسطين
مصر وتونس تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي وتطالبان بوقف العدوان على غزة
رياضة

الزمالك يجهز أحمد ربيع للدخول في قائمة الفريق أمام المصري

احمد ربيع
احمد ربيع
ميرنا محمود

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن احتمالية مشاركة لاعب وسط الزمالك أحمد ربيع أمام المصري.

وكتب سيف زاهر: “الزمالك يجهز أحمد ربيع للدخول في قائمة الفريق أمام المصري”.

يستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدى يوم  السبت 13 سبتمبر في تمام الساعة  الثامنة  مساء بتوقيت القاهرة علي استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري فى الفترة من 1 حتى 12 سبتمبر لإرتباط منتخبنا الوطني بمباراتي أثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.


القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدى

تذاع مباراة الزمالك والمصري عبر قناة أون سبورت، وتعاقد  الزمالك مع 10 صفقات وهم: "مهدي سليمان، الأنجولي شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، الفلسطيني آدم كايد، المغربي عبد الحميد معالي، أحمد ربيع، محمد إسماعيل، عدي الدباغ، والبرازيلي خوان ألفينا".

احمد ربيع مشاركة احمد ربيع مع الزمالك صفقات الزمالك الزمالك و المصري

