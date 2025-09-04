مقذوف مجهول يسقط في البحر بالقرب من سفينة غرب الحديدة اليمنية



نقلت رويترز عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية القول : رصد مقذوف مجهول يسقط في البحر على مسافة من سفينة على بعد 178 ميل شمال غرب ميناء الحديدة اليمني .

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت شركة "إمبري" المتخصصة في الأمن البحري، عن وقوع انفجار في البحر الأحمر بالقرب من سفينة تجارية ترفع علم ليبيريا وتعود ملكيتها لإسرائيل.

وأوضحت الشركة في بيان، أن التقييمات الأولية تشير إلى أن السفينة كانت ضمن الأهداف المحتملة لجماعة الحوثي في اليمن.

وأكدت "إمبري" أن السفينة واصلت مسارها بعد الحادث، وأن الطاقم بخير ولم يُصب بأذى.

وتواصل جماعة الحوثي استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة بتاريخ 7 أكتوبر 2023، معلنة دعمها للفلسسطينيين في صراعهم مع الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت الجماعة قد وجهت تحذيرًا إلى الشركات المرتبطة بدولة الاحتلال، دعتها فيه إلى مغادرة المنطقة فورًا "قبل فوات الأوان"، مهددة بالرد على مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي في غارة جوية نُسبت إلى إسرائيل واستهدفت العاصمة اليمنية صنعاء الأسبوع الماضي.