ليدي جاجا تؤجل حفلها في ميامي قبل دقائق من انطلاقه بسبب إجهاد صوتي

اضطرت ليدي جاجا إلى تأجيل حفلها الغنائي في مدينة ميامي، مساء أمس، وذلك قبل دقائق قليلة من صعودها على المسرح ضمن جولتها العالمية “The Mayhem Ball”.

وأوضحت ليدي جاجا عبر حسابها في انستجرام أنّها شعرت بـ”إجهاد شديد في الصوت” خلال تدريباتها الصوتية قبل العرض، مشيرةً إلى أنّ فريقها الطبي ومدربها الصوتي نصحوها بعدم الغناء حفاظاً على أوتارها الصوتية ومنعاً لحدوث أضرار طويلة الأمد.

وأضافت المغنية الحائزة على الجوائز العالمية أنّ القرار كان “صعباً ومؤلماً”، لكنها اختارت سلامتها الصحية، معتذرةً لجمهورها الذي كان بانتظارها.

من جهته، أعلن المركز المنظم للحفل أنّ التذاكر ستبقى صالحة لحين تحديد موعد جديد، أو سيتم إتاحة خيار استرداد قيمتها للجمهور.

يُذكر أنّ جولة “The Mayhem Ball” انطلقت في 16 يوليو الماضي، وتستمر حتى 30 يناير 2026، دعماً لألبومها الأخير “Mayhem” الذي صدر في مارس هذا العام.

تستعد النجمة العالمية ليدي جاجا لتقديم عرض استثنائي خلال حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards لعام 2025، الذي سيُقام في 7 سبتمبر القادم داخل صالة UBS Arena بمدينة نيويورك.

ليدي جاجا التي تتصدر قائمة الترشيحات هذا العام بـ 12 ترشيحًا عن ألبومها الأخير Mayhem، من أبرزها جائزة “فنانة العام” و”أفضل ألبوم”، ستعود إلى المسرح لتقديم أداء حي طال انتظاره من جمهورها حول العالم.



إلى جانب ليدي جاجا، سيشهد الحفل مشاركة كوكبة من نجوم الغناء مثل دوجا كات، بوست مالون، جيلي رول، سابرينا كاربنتر، وغيرهم في واحدة من أكثر حفلات MTV إثارة في السنوات الأخيرة.