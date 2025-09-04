قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
مصر وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتؤكدان وحدة الصف العربي لدعم فلسطين
مصر وتونس تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي وتطالبان بوقف العدوان على غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ليدي جاجا تؤجل حفلها في ميامي قبل دقائق من انطلاقه بسبب إجهاد صوتي

ليدي جاجا
ليدي جاجا
نجلاء سليمان

اضطرت ليدي جاجا إلى تأجيل حفلها الغنائي في مدينة ميامي، مساء أمس، وذلك قبل دقائق قليلة من صعودها على المسرح ضمن جولتها العالمية “The Mayhem Ball”.

وأوضحت ليدي جاجا عبر حسابها في انستجرام أنّها شعرت بـ”إجهاد شديد في الصوت” خلال تدريباتها الصوتية قبل العرض، مشيرةً إلى أنّ فريقها الطبي ومدربها الصوتي نصحوها بعدم الغناء حفاظاً على أوتارها الصوتية ومنعاً لحدوث أضرار طويلة الأمد.

وأضافت المغنية الحائزة على الجوائز العالمية أنّ القرار كان “صعباً ومؤلماً”، لكنها اختارت سلامتها الصحية، معتذرةً لجمهورها الذي كان بانتظارها.

من جهته، أعلن المركز المنظم للحفل أنّ التذاكر ستبقى صالحة لحين تحديد موعد جديد، أو سيتم إتاحة خيار استرداد قيمتها للجمهور.

يُذكر أنّ جولة “The Mayhem Ball” انطلقت في 16 يوليو الماضي، وتستمر حتى 30 يناير 2026، دعماً لألبومها الأخير “Mayhem” الذي صدر في مارس هذا العام.

تستعد النجمة العالمية ليدي جاجا لتقديم عرض استثنائي خلال حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards لعام 2025، الذي سيُقام في 7 سبتمبر القادم داخل صالة UBS Arena بمدينة نيويورك.

ليدي جاجا التي تتصدر قائمة الترشيحات هذا العام بـ 12 ترشيحًا عن ألبومها الأخير Mayhem، من أبرزها جائزة “فنانة العام” و”أفضل ألبوم”، ستعود إلى المسرح لتقديم أداء حي طال انتظاره من جمهورها حول العالم.


إلى جانب ليدي جاجا، سيشهد الحفل مشاركة كوكبة من نجوم الغناء مثل دوجا كات، بوست مالون، جيلي رول، سابرينا كاربنتر، وغيرهم في واحدة من أكثر حفلات MTV إثارة في السنوات الأخيرة.

ليدي جاجا حفل ليدي جاجا ألبوم ليدي جاجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

ترشيحاتنا

ارشيفية

معاهم مخدرات وسلاح .. حبس شخصين بكفر الشيخ

ارشيفية

عاتبه على ضرب شقيقه .. عاطل ينهي حياة عامل بالطالبية

المتهم

القبض على شخص صدم قائد دراجة نارية وهرب بالإسكندرية

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد