نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
مصر وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتؤكدان وحدة الصف العربي لدعم فلسطين
مصر وتونس تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي وتطالبان بوقف العدوان على غزة
مصر تستهدف 17 مليار دولار إيرادات سياحية بنهاية العام.. تفاصيل

منار عبد العظيم

شهد القطاع السياحي المصري في الآونة الأخيرة تطورًا كبيرًا، مما دفع إلى التفاؤل بمستقبل السياحة في البلاد. 

ووفقًا لتصريحات الدكتور حسام هزاع، عضو اتحاد الغرف السياحية، فإن هناك توقعات بزيادة العائدات السياحية بشكل ملحوظ بنهاية هذا العام. 

وتُظهر المؤشرات الحالية أن السياحة المصرية تسير على المسار الصحيح لتحقيق إيرادات تُقدر بحوالي 17 مليار دولار بنهاية 2025.

تزايد أعداد السائحين ونمو الإنفاق السياحي

أوضح الدكتور حسام هزاع في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن القطاع السياحي يشهد تحسنًا ملحوظًا في الفترة الحالية، حيث تزايد عدد السائحين بشكل ملحوظ.

 هذا التزايد لم يقتصر على العدد فقط، بل شمل أيضًا ارتفاعًا في عدد الليالي السياحية التي يقضيها السائحون، بالإضافة إلى زيادة معدلات الإنفاق السياحي.

 وهو ما يعكس ثقة الزوار في المقاصد السياحية المصرية.

السياحة الثقافية والأثرية: جذب عالمي مستمر

يُعد الاهتمام العالمي المتزايد بالسياحة الثقافية والأثرية أحد أبرز العوامل التي تسهم في نمو القطاع السياحي في مصر. تمتلك البلاد العديد من المعالم التاريخية الفريدة مثل الأهرامات، ووادي الملوك، التي لا تزال تجذب الزوار من كافة أنحاء العالم. مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يمثل إضافة هامة للمزارات السياحية في مصر، أصبح المقصد السياحي المصري أكثر جذبًا للمواطنين في كافة أنحاء العالم.

المتاحف المصرية: إضافة قيمة للسياحة

من بين العوامل التي أسهمت في تعزيز السياحة الثقافية، جاء متحف الحضارات، المتحف المصري بالتحرير، المتحف القبطي، والمتحف الإسلامي. هذه المواقع توفر تجربة ثقافية غنية لزوارها، ما ساعد على زيادة متوسط الإقامة السياحية في مصر، وزيادة الإقبال على الوجهات الثقافية في العاصمة القاهرة.

السياحة الشاطئية: إقبال واسع على البحر الأحمر والساحل الشمالي

لم تقتصر السياحة في مصر على الجانب الثقافي فقط، بل شهدت السياحة الشاطئية أيضًا إقبالًا واسعًا. المناطق الساحلية مثل شرم الشيخ، والغردقة، والساحل الشمالي أصبحت وجهات مفضلة للسائحين، لا سيما أولئك الذين يبحثون عن شواطئ خلابة وأجواء استجمام رائعة. كما تُعد مصر من أبرز الوجهات للغوص، وهو نشاط سياحي فريد من نوعه ولا يتوفر في العديد من الدول الأوروبية.

تطوير البنية التحتية: خطوة حاسمة في تعزيز القطاع السياحي

كان لتطوير البنية التحتية في مصر خلال السنوات الأخيرة دورًا كبيرًا في دعم السياحة. تحسنت شبكة الطرق، وتم تحديث السكك الحديدية، وتوسعت المطارات بشكل كبير،كل هذه التحديثات أسهمت في رفع كفاءة القطاع، كما لعب الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد دورًا محوريًا في تعزيز الثقة لدى الأسواق السياحية العالمية. وقد ساعد ذلك في رفع معدلات السياحة بشكل كبير، إذ أصبح من الممكن الوصول إلى العديد من الأماكن السياحية بسهولة وأمان.

الإيرادات السياحية: تحقق الأهداف بنجاح

كشف الدكتور حسام هزاع عن أن النصف الأول من العام 2025 شهد تحقيق إيرادات سياحية بلغت نحو 8 مليارات دولار، وهو ما يعكس قوة القطاع السياحي المصري. مع زيادة الطلب على المقصد السياحي المصري، يتوقع هزاع أن تصل الإيرادات السياحية بنهاية العام إلى 17 مليار دولار، وهو ما يعكس النمو الكبير للقطاع.

