شكرى نجيب والجزيرى يقودان المقاولون أمام الزمالك

أعلن عماد النحاس المدير الفنى لفريق الكرة بنادى المقاولون العرب تشكيل المقاولون العرب استعدادا لمباراة الزمالك المقرر لها بعد قليل ضمن منافسات الاسبوع الخامس لبطولة الدورى الممتاز لكرة القدم .



ضم التشكيل كلا من :



حراسة المرمى : محمود أبو السعود



خط الدفاع : عبدالوهاب إسماعيل، محمد سمير، أمير عابد، أحمد الشيمي



خط الوسط :ابراهيم صلاح، فاروقا، محمد سالم، سيف الدين الجزيري، عبدالله ياسين



خط الهجوم : شكري نجيب.