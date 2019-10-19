جوكر بالمصري.. هكذا علق فنانو ونجوم العرب على الفيلم العالمي



ونرصد لكم النجوم الذين اعلنوا عن رايهم فى فيلم الجوكر ..



فتحى عبد الوهاب :



تصدر الفنان فتحي عبد الوهاب لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بهاشتاج يحمل اسمه، بسبب إجماع جمهوره على أنه قادر على تقديم النسخة العربية من فيلم Joker بسبب موهبته التمثيلية الفريدة من نوعها، على حد وصفهم.



وأكد رواد تويتر في تعليقاتهم أن فتحي عبد الوهاب من أفضل الممثلين الذين أبدعوا في تقديم شخصيات "المرضى النفسيين"، مستشهدين بدور "سمير سبوت" في فيلم بحبك وأنا كمان.



وجاءت التعليقات: "احنا عندنا الجوكر الأصلي فتحي عبد الوهاب أحسن ممثل يعمل أدوار السايكو في العالم"، "فيلم الجوكر دا لو اتعمل مصرى ممكن باسل خياط أو فتحى عبد الوهاب يبدعوا زى خواكين".



علا مرسى:



بينما قرر الفنان علاء مرسي التفاعل مع جمهوره على السوشيال ميديا، بشخصية الجوكر، التي سبق وقدمها ضمن أحداث مسلسل الواد سيد الشحات، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.



وقارن علاء مرسي بين شكل شخصية الجوكر التي سبق وقدمها بطريقته الكوميدية في المسلسل خلال شهر رمضان الماضي، وبين شخصية الجوكر، المقدمة في الفيلم العالمي «joker» المعروض بالسينمات حاليًا.



وينوي علاء مرسي استغلال حالة الجدل حول الفيلم الأجنبي، وقيامه بتقديم شخصية مشابهة في الاسم والشكل الخارجي، ليعيد تقديمها في فيلم كوميدي جديد بعنوان «جوكر السبتية»، يقوم بالتحضير له خلال الفترة المُقبلة.



محمد هنيدى :



وقام النجم المصرى محمد هنيدى بـ طرح فيديو لمشهد من فيلم الـ Joker ولكن هذه المرة مزجه بـ صوت ضحكته، بدلا من خواكين فينيكس أو "آرثر فليك" صاحب الشخصية في الفيلم، على حسابه الشخصى بـ موقع التغريدات تويتر.



ادوارد :



بينما استغل الفنان إدوارد، النجاح الذي حققه النجم العالمي خواكين فينيكس، في فيلم "Joker"، الذي يعرض حاليًا في دور العرض حول العالم، وداعب جمهوره من خلال نشره صورة له ظهر خلالها بملابس تشبه شخصية الجوكر.



وعلق "إدوارد" على الصورة التي نشرها عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلا: " الجوكر 2020".



جميلة عوض :



أما الفنانة جميلة عوض نشرت صورة لجدها الفنان الراحل محمد عوض، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وهو بملابس الجوكر، من فيلم السيرك وعلقت جميلة على الصورة قائلة : "جدي أفضل جوكر".



المخرج عمر دونجا :



وكشف المخرج عمر دونجا، تفاصيل تقمصه شخصية الفيلم الشهير "الجوكر"، والتجول في الشارع بين المواطنين، موضحا أنه شاهد الفيلم 3 مرات، وتأثر جدا بشخصية الجوكر، فقرر تجسيدها.



وأشار "دونجا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أنه قرر أن يتجول في الشارع مرتديا ملابس الجوكر، كما أنه وضع مكياج بنفس شكل الشخصية في الفيلم، موضحا أن الأطفال خافوا منه في الشارع، ولكن الكبار أعجبوا بالفكرة، والتقطوا صور تذكارية معه، حتى أن أحدهم اعتقد أنه الجوكر الحقيقي.



وأضاف صاحب شخصية الجوكر المصري، أنه تلقى تعليقات كثيرة على الصور التي نشرها عن تجسيده للشخصية، معلقا: "عملت كده عشان عايز أتخلص من تأثري بالفيلم، كنت بمشي زيه، وبتحرك زيه.. وكده ارتحت"، متوقعا أن يحصل ممثل فيلم الجوكر على جائزة الأوسكار هذا العام.



فيلم جوكر Joker مصنف للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة الفيلم 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتى تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.



الفيلم سبق وعُرض فى عدد من المهرجانات العالمية، منها مهرجان فينيسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ، ويضم الفيلم الجديد عددًا هائلًا من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين، وغيرهم.