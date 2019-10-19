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تعليم

المجلس الأعلى يوضح قرار تعديل نظام التعيين بالجامعات والعقود المؤقتة القابلة للتجديد

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:00 م
المجلس الاعلى للجامعات
المجلس الاعلى للجامعات
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قســم التعليم
أعلن الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات ،ان المجلس قد وافق في جلسته المنعقدة اليوم السبت ١٩ أكتوبر 2019 ، على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم ( 141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة۱۹۷۲.

وقال لطيف : تنص هذه المادة على مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة ، لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، ليكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص.

وأوضح لطيف أنه حال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد ، يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات)

أوضح أمين المجلس أن هذا المقترح سيمر بالإجراءات التشريعية اللازمة ، والعرض على مجلس النواب لمناقشته، و يعقب الحصول على موافقة مجلس النواب ، اعتماد المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والمعايير الموضوعية التى تضمن التنفيذ العادل لهذه المادة عقب النقاش المجتمعي الأكاديمي لهذه المادة ووضع اللائحة التنفيذية لها.

كما أكد أن تنفيذ هذه المادة سيكون اعتبارًا من العام الجامعى 2020/2021 ، ولا يمس هذا المقترح أعضاء الهيئة المعاونة الحاليين ولا يطبق عليهم، كما أنه لا يطبق على أعضاء هيئة التدريس ولا يمس أسلوب التعيين الخاص بهم.
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