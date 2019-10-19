لبنان تنتفض.. حقيقة استقالة وزيرة الداخلية اللبنانية

تداول المستخدمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشور يزعم أنّه مرفوع من وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، تبلغ فيه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري باستقالتها.





وفي هذا السياق، نفت مصادر بوزارة الداخلية اللبنانية لصحيفة "النهار" ما يتم تداوله، وأكّدت أن الخبر عار عن الصحة.





وفي وقت لاحق، نفى المكتب الإعلامي للحسن نفيا قاطعا ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تقديم الحسن استقالتها من الحكومة.





ويطلب المكتب الاعلامي من كل وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل المعلومات قبل بثّها تفاديًا للوقوع في المغالطات.





وذكرت قناة "العربية" أن عشرات الآلاف من اللبنانيين توافدوا إلى ساحتي الشهداء ورياض الصلح وسط العاصمة بيروت.





وفي الوقت نفسه، تجمع عدد كبير من أهالي النبطية أمام سرايا النبطية، بالتزامن مع الاحتجاجات التي تعّم لبنان، وقطعت الطريق التي تربط النبطية بمرجعيون، وتحديدا مثلث دير ميماس القليعة كفركلا، بالأتربة والحجارة، ووعد المعتصمون بعدم إشعال الإطارات، حسبما ذكر موقع جريدة "النهار" اللبنانية.





وكان المعتصمون فتحوا الطريق لمدة ساعتين ظهرًا بعد تدخل بعض الأحزاب، ولبى المعتصمون طلبهم تلبية لتسهيل مرور الناس، ولكنهم أعادوا قطعها التزامًا منهم بمطالبهم بسقوط الحكومة واستقالة رئيس الجمهورية والمجلس النيابي.





وعلى أنغام الأناشيد الوطنية انطلقت التظاهرة المركزية في النبيطة داخل أحياء المدينة.





وكشفت صحيفة "النهار" اللبنانية عن أنه على رغم عدم وجود اتصالات مباشرة ما بين القصر الرئاسي وبيت الوسط، فإن مهلة الـ 72 ساعة التي أعطاها سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني أخذت على محمل الجد.



