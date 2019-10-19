دومينيك حوراني تنشر فيديو مؤثر لـ والدها قبل رحيله بـ 3 أشهر

أعلنت الفنانة دومينيك حورانى، اليوم السبت، عن وفاة والدها المؤرخ الدكتور يوسف لطف الحورانى، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة يوم الاثنين المقبل 21 أكتوبر في كنيسة مارجرجس الشباح ببيروت.



وقالت دومينيك حورانى، إن والدها الراحل منح كل عطاءاته للبنان تاريخا وحضارة ورؤية جميلة لبيروت المستقبل، وكان دائما يقول هذه هي بيروت اللي عم نحلم فيها.



ونشرت دومينيك مقطع فيديو لوالدها منذ 3 أشهر يستشرف فيه ما حدث اليوم في مظاهرات بيروت، وكأنه أختار أن يودع محبيه اليوم بالتزامن مع الانتفاضة التي تشهدها شوارع بيروت التي تحدث عنها الدكتور يوسف الحورانى، وكأنه يوصي الناس ببيروت ويستشرف ما حدث قبل رحيله بـ3 أشهر.



يذكر أن دومينيك حورانى تعرضت للسقوط على ظهرها خلال الأيام الماضية أثناء تجربة العديد من الفساتين لأغنيتها الجديدة بلبنان، وتعافت منذ أيام من آلامها الصحية.