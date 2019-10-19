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رياضة

النني يهدر انفرادًا ويصيب حارس أنقرة بالدوري التركي مع بشكتاش | فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:19 م
صدى البلد
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أحمد هاني
سيطر التعادل السلبي على مباراة بشكتاش التركي الذي يلعب ضمن صفوفه محمد النني أمام أنقرة جوشو بالجولة الثامنة من منافسات الدوري التركي.

وتواجد النني بشكل أساسي في تشكيل بيشكتاش، قبل أن يخرج من ملعب المباراة في الدقيقة 82 في ثالث تبديلات فريقه.

وكاد النني أن يسجل هدفًا في المباراة بعدما انفرد بحارس أنقرة، إلا أنه انزلق أثناء لحاقه بالكرة ليحدث اصطداما قويا مع حارس المرمى.

يذكر أن محمد النني انتقل إلى بشكتاش خلال الصيف الماضي، قادما من صفوف آرسنال الإنجليزي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.

وكان الاتحاد التركي أوقف محمد النني 3 مباريات، بعد اعتدائه على لاعب غازي عنتاب، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري التركي.
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