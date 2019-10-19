ننشر أسماء المحامين المدافعين عن ضحية الشهامة بالمنوفية

أعلنت اسرة محمود البنا ضحية الشهامة ابن مدينة تلا بمحافظة المنوفية، أنه تم عمل توكيل لـ 5 محامين للدفاع عن نجلهم أمام المحكمة والتي من المقرر أنه سيتم النظر غدا في القضية في أولى جلساتها بمحكمة جنايات أحداث شبين الكوم.





وتضم هيئة الدفاع كلا من المحامين " نضال مندور – عادل طايل - عبد العزيز نصير – سعيد عوض – رضا شلبي "، وجميعهم من أبناء مدينة تلا مسقط رأس المجني عليه وكذلك المتهم عدا الأول.





وقال عادل طايل أحد المحامين الموكلين في الدفاع عن المجني عليه، إنهم لم يطلعوا على أوراق القضية حتى الآن ومن المنتظر تأجيل الجلسة للاطلاع على الأوراق، موضحا أنه ستتم المطالبة بتوثيق سن المتهم من الجهات الرسمية وذلك بعدما اعلنت النيابة انه حدث لم يتعد الـ 18 عاما.



