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محافظات

ننشر أسماء المحامين المدافعين عن ضحية الشهامة بالمنوفية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:16 م
ضحية الشهامة
ضحية الشهامة
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مروة فاضل
أعلنت اسرة محمود البنا ضحية الشهامة ابن مدينة تلا بمحافظة المنوفية، أنه تم عمل توكيل لـ 5 محامين للدفاع عن نجلهم أمام المحكمة والتي من المقرر أنه سيتم النظر غدا في القضية في أولى جلساتها بمحكمة جنايات أحداث شبين الكوم.

وتضم هيئة الدفاع كلا من المحامين " نضال مندور – عادل طايل - عبد العزيز نصير – سعيد عوض – رضا شلبي "، وجميعهم من أبناء مدينة تلا مسقط رأس المجني عليه وكذلك المتهم عدا الأول.

وقال عادل طايل أحد المحامين الموكلين في الدفاع عن المجني عليه، إنهم لم يطلعوا على أوراق القضية حتى الآن ومن المنتظر تأجيل الجلسة للاطلاع على الأوراق، موضحا أنه ستتم المطالبة بتوثيق سن المتهم من الجهات الرسمية وذلك بعدما اعلنت النيابة انه حدث لم يتعد الـ 18 عاما.

يذكر ان غدا الاحد اول ايام محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا ابن مركز تلا بمحكمة جنايات الأحداث بشبين الكوم وذلك بعدما قررت النيابة العامة حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود البنا، ضحية الغدر، وسط الشارع وتركوه وسط دمائه وفروا هاربين.
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