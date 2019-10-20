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حوادث

احترف سرقة السيارات.. حبس ميكانيكي 4 أيام بمدينة نصر

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:59 ص
حبس ميكانيكي
حبس ميكانيكي
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رامى المهدى
قررت النيابة العامة حبس ميكانيكى 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة سيارة بأسلوب " توصيل الأسلاك" في مدينة نصر .

البداية عندما تمكن ضباط مباحث القسم مدينة نصر ثان من ضبط ميكانيكي سيارات عقب قيامه بسرقة سيارة بأسلوب " توصيل الأسلاك".

واعترف بارتكابه عدد 5 حوادث سرقات سيارات بذات الأسلوب، تم بإرشاد المتهم ضبط السيارات بمكان إخفائهم.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموه بالسرقة، وأضاف المجني عليهما الثاني والثالث بعدم سابقة قيامهما بتحرير محاضر بوقائع السرقة ، تحرر عن الواقعة المحاضر وبالعرض على النيابة.
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