تراجع مؤشرات البورصة عند إغلاق تعاملات اليوم

تراجع أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والمستثمرين الأفراد الأجانب، فيما مالت تعاملات المؤسسات المحلية والمستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو الشراء.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 14 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.436 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 272 مليار جنيه تضمن تعاملات سندات/أذون وصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4.3 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس 30/ بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 34386.33 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس70 / بنسبة 0.31% ليبلغ 10835.23 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر /إيجي إكس100/ الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 0.35% ليبلغ مستوى 14265.58 نقطة.