مع انطلاق يومه الثاني.. العشري يشيد بإقبال الجمهور على معرض أهلًا مدارس بالقاهرة

أشاد أيمن العشري رئيس غُرفة القاهرة التجارية بإقبال الجمهور على معرض أهلًا مدارس الرئيسي بمدينة نصر بالقاهرة في ثاني يوم من انطلاق المعرض بعد فتح أبوابه للجمهور رسميًا أمس الإثنين .

وقال "العشري" إنه سعيد بإقبال المواطنين على شراء احتياجات أبنائهم الدراسية التي تتوفر في المعرض ، فضلًا عن تلبية احتياجاتهم من السلع الغذائية المعروضة من خلال الشركة القابضة بوزارة التموين والتجارة الداخلية .

وأشار رئيس غرفة القاهرة إلى أن هذا المعرض يُقام بتوجيهات من القيادة السياسية ، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتُنظمه غرفة القاهرة بالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظة القاهرة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر بالقاهرة.

وتابع "العشري" : ندعو أهالينا بالاستفادة من هذه السلع داخل المعرض والتخفيضات عليها ، والتي تتراوح ما بين 20 إلى 30% ، وتزيد في بعض السلع مثل الملابس الجاهزة ، مشيرًا إلى أن المعرض يشمل كافة السلع التي تحتاجها الأسرة المصرية لمراحل التعليم المختلفة ، فضلًا عن وجود خدمات شركات الاتصالات والبنوك وغيرها من الخدمات التي تُساند المواطنين في تلبية احتياجاتهم للعام الدراسي الجديد.