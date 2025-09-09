فترة المراهقة بلا صراعات.. كيف تصاحبين ابنتك في المراهقة؟ 10 أسرار

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للحاصلين على شهادات جامعية.. الداخلية: مد فترة التقديم لكلية الشرطة حتى 30 سبتمبر
توفير كتب التقييمات لأول مرة|بشرى سارة من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
تراجع نسبى للدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل 2025
وزير التعليم: تسليم الكتب المدرسية للطلاب من أول يوم في العام الدراسي الجديد
تونس: لم نستهدف أسطول الصمود بطائرة مسيّرة .. تفاصيل
وزير التعليم : سد عجز المعلمين بمدرسي الحصة والمحالين للمعاش
وزير التعليم : مجموعات التقوية مستمرة في المدارس خلال العام الدراسي الجديد
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد
«غزة في القلب».. مصر تُسيّر قافلة بـ2800 طن مساعدات رغم نيران الاحتلال
وزير التعليم: نسب حضور الطلاب في المدارس يجب ألا تقل عن 80%
مرصد الأزهر يحذر من خطورة عمليات بوكو حرام بعد الهجوم الدموى في نيجيريا
بالصور

أسماء عبد الحفيظ

فترة المراهقة ليست مجرد مرحلة عمرية تمر بها الفتاة، بل هي مرحلة تحولات نفسية وفكرية وعاطفية كبيرة، مما تشكل ضغط كبير على أغلب الأمهات فى أسلوب التعامل الأمثل مع الأبنة المراهقة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء الأمهات نكشف لك عن،10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة.

قال الدكتور محمد هاني استشارى الصحة النفسية والعلاقات الأسرية وتعديل السلوك، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن 10 أسرار فعّالة ستُحدث فرقًا حقيقيًا في علاقة الأم  والبنت في سن المراهقة.

1. استمعي لها بصدق لا لمجرد الرد

قد يبدو الأمر بسيطًا، لكن الفتاة المراهقة تحتاج إلى من يسمعها حتى النهاية دون مقاطعة أو إصدار أحكام.
أحيانًا لا تريد نصائح، بل فقط أن تُنصَت إليها.

2. لا تفتحي دفاتر الماضي أثناء الخلاف

حين تُخطئ ابنتك، لا تستدعي كل أخطائها السابقة لتُثبتي وجهة نظرك، المراهقة تكره التذكير الدائم بعيوبها، وقد تنغلق عاطفيًا إذا شعرت بأنها دائمًا تحت محاكمة.

3. تحدثي بلغتها وشاركيها عالمها

شاهدي معها مقطع فيديو تُحبه، اسأليها عن الموسيقى التي تستمع إليها، أو اسأليها رأيها في أزيائك، كل تلك التفاصيل الصغيرة تجعلها تشعر بأنكِ تهتمين بعالمها، لا فقط بواجباتها.

4. اعترفي بأخطائك لتعلميها القوة لا الضعف

لا بأس أن تقولي كنت مخطئة حين غضبتُ بتلك الطريقة، أو لم أكن منصفة في قراري، الاعتراف لا يُضعفك، بل يُقوّيك في نظرها، ويجعلها تشعر بالأمان النفسي.

5. اجعلي البيت مساحة آمنة لا ساحة تحقيق

تواجه المراهقة يوميًا تحديات في المدرسة، ومع الصديقات، وضغوط نفسية بسبب التغييرات الجسدية والعاطفية.
إذا لم يكن بيتها ملاذًا، فأين سيكون؟

6. اسأليها بمحبة لا بصيغة اتهام

بدلًا من السؤال:كنتِ أين؟ ومع من؟ ولماذا تأخرتِ؟
قولي: هل كان يومك جيدًا؟ أخبريني كيف مرّ؟ الفرق في الأسلوب يصنع فرقًا في الانفتاح والتجاوب، وطرق إيجابية للحوار.

7. علميها قول لا بثقة دون خوف أو خجل

في هذا السن، تبدأ الضغوط الخارجية في الظهور، علّميها أن تقول لا لأي شيء يُخالف قناعاتها، دون أن تشعر بالذنب أو الحاجة لإرضاء الآخرين.

 8. احترمي خصوصيتها ولا تتجسسي عليها

تفتيش الهاتف أو قراءة دفترها الخاص دون علمها، يُهدم الثقة بينكما، مهما كانت نواياكِ طيبة، إذا شعرتِ بالقلق، تحدثي بصراحة وحنان، بدلًا من المراقبة الصامتة.

 9. شاركيها بعض تجاربك السابقة

اخبريها عن موقف مررتِ به في سنّها، وعن خطأ تعلّمتِ منه.
هذا يُشعرها أنكِ تفهمينها لأنك كنتِ يومًا مكانها، لا فقط لأنكِ أمها.

10. عبّري عن حبكِ لها دائمًا

قولي لها: أنا أحبك، حتى حين تكون غاضبة، أو مخطئة.
المراهقة تحتاج لتأكيد الحب باستمرار، حتى وإن لم تطلبه صراحة.

المراهقة 10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة سن المراهقة فترة المراهقة

