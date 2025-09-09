قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسائل إعلام قطرية: نجاة وفد حماس من عملية استهداف إسرائيلية بالدوحة
سعر الذهب مساء اليوم 9-9-2025
"إسرائيل هيوم" تكشف أسماء قادة حماس الذين استُهدفوا في اجتماع الدوحة
رئيس الوزراء: تسريع إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين التأمينات والمرور
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم
حماقة إسرائيلية شاذة| أستاذ قانون دولي: الاحتلال دولة جامحة جانحة خارج أي قانون
بعد هجمات إسرائيلي.. قطر: لا تهاون مع أي عمل يستهدف أمن وسيادة البلاد
وسائل إعلام قطرية: نجاة وفد الفصائل الفلسطينية من محاولة اغتيال في الدوحة
إعلام إسرائيلي: ترامب أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل للهجوم على قيادة حماس في قطر
السفارة الأمريكية في الدوحة تأمر مواطنيها بالبقاء في المنازل وعدم التحرك
إعلام إسرائيلي: استهداف القيادي في حركة حماس خالد مشعل في العاصمة القطرية الدوحة
نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ يدين بشدّة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد الإزدحام.. مدبولي يستعرض آليات تسريع إجراءات التصديق على محررات الخارجية بالبريد

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
كتب محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض سُبل تيسير الإجراءات الخاصة بخدمة التصديق على المحررات بمكاتب وزارة الخارجية، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير ياسر رضا، مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية وشئون الديوان العام والعاصمة الإدارية الجديدة، والسفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، والمهندس محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمى.

وفي بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء ، إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا مُتزايدا في طلبات المواطنين على خدمة التصديق على المحررات بمكاتب وزارة الخارجية، ما دفع الحكومة إلى البحث عن آليات وحلول لتلبية هذه الطلبات المتزايدة بشكل أسرع، عبر الاستفادة من البنية التحتية للتحول الرقمي التي نفذتها الحكومة على مدار الأعوام الماضية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الإقبال على خدمة التصديق على المحررات بمكاتب وزارة الخارجية أدى لوجود ازدحام نسبي للحصول على الخدمة، ومن ثم شهد الاجتماع الإشارة إلى أنه لمواجهة هذا الاقبال وقعت وزارة الخارجية بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد ومراكز تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة التخطيط لتقديم خدمة التصديق على المحررات، لتكون هذه الكيانات بمثابة مكاتب وسيطة تتولي استقبال المحررات من المواطنين وترسلها إلى إدارة التصديقات بوزارة الخارجية، تمهيدا لتسليمها إلى المواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن إشراك هذه المكاتب الوسيطة في تقديم خدمة التصديق على المحررات بمكاتب وزارة الخارجية نتج عنه حل لمسألة الازدحام، لكنه حل نسبي، ما أدى إلى ضرورة البحث عن حلول أخرى، لذا تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه سيتم تقديم خدمة التصديق أيضًا عن طريق منصة مصر الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي هذا السياق، شرح الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طريقة الحصول على خدمات التصديق على المحررات من وزارة الخارحية عبر منصة مصر الرقمية.

وأضاف الوزير، أنه يُمكن الحصول على الخدمة عبر خيارين، الأول هو الدخول إلى منصة مصر الرقمية واختيار خاصية "طلب التصديق على المحرر" حيث يتم تقديم هذه الخدمة من خلال البريد ومكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية، حيث تقوم هيئة البريد بتسليم المحرر إلى المواطن في نهاية المطاف.

وتابع الدكتور عمرو طلعت أن الخيار الثاني هو الدخول إلى منصة مصر الرقمية وحجز موعد مسبق بمكاتب التصديق، ثم زيارة مكتب التصديق للحصول على الخدمة.

وخلال الاجتماع، أكد السفير ياسر رضا، مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية وشئون الديوان العام والعاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك توافقا بين وزارتي الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على آليات التصديق المختلفة، والتي تسهم في تيسير تقديم الخدمات على المواطنين، خاصة من خلال مكاتب البريد، على أن يتم إطلاق حملة ترويجية، ليتم إعلام المواطن بتوافر هذه الخدمات في مكاتب البريد.

فيما شرح السفي  حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، آليات العمل في المكاتب المختلفة للتصديق وجهود التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تيسير الإجراءات، سواء عن طريق تقديم الخدمة من خلال منصة "مصر الرقمية"، أو مكاتب البريد.

مكاتب البريد مصر الرقمية التصديق على المحررات وزارة الخارجية رئيس الوزراء الهيئة القومية للبريد منصة مصر الرقمية وزير الاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

ترشيحاتنا

أرشيفية

إعلام عبري: إسرائيل أبلغت واشنطن مسبقا بنيتها استهداف قادة حماس في الدوحة

الطراونة

قرار إسبانيا.. الميثاق النيابية تثمن تجريم تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

انفجارات ودخان كثيف في الدوحة

انفجارات ودخان كثيف في الدوحة.. إسرائيل تعلن استهداف قادة حماس

بالصور

طريقة عمل صينية الجمبري الإسكندرانى

طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.

تسلا تتفوق على نيسان في مبيعات السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات: وجع النساء الصامت… ماذا علمتنا تجربة رنا رئيس مع الإجهاض؟.. 5 صور لـ هدير عبد الرازق وضعتها فى مأزق

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بالهنا والشفا.. طريقة عمل الناجتس للأطفال

طريقة عمل الناجتس
طريقة عمل الناجتس
طريقة عمل الناجتس

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد