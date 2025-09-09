بعد الإزدحام.. مدبولي يستعرض آليات تسريع إجراءات التصديق على محررات الخارجية بالبريد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض سُبل تيسير الإجراءات الخاصة بخدمة التصديق على المحررات بمكاتب وزارة الخارجية، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير ياسر رضا، مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية وشئون الديوان العام والعاصمة الإدارية الجديدة، والسفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، والمهندس محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمى.

وفي بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء ، إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا مُتزايدا في طلبات المواطنين على خدمة التصديق على المحررات بمكاتب وزارة الخارجية، ما دفع الحكومة إلى البحث عن آليات وحلول لتلبية هذه الطلبات المتزايدة بشكل أسرع، عبر الاستفادة من البنية التحتية للتحول الرقمي التي نفذتها الحكومة على مدار الأعوام الماضية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الإقبال على خدمة التصديق على المحررات بمكاتب وزارة الخارجية أدى لوجود ازدحام نسبي للحصول على الخدمة، ومن ثم شهد الاجتماع الإشارة إلى أنه لمواجهة هذا الاقبال وقعت وزارة الخارجية بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد ومراكز تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة التخطيط لتقديم خدمة التصديق على المحررات، لتكون هذه الكيانات بمثابة مكاتب وسيطة تتولي استقبال المحررات من المواطنين وترسلها إلى إدارة التصديقات بوزارة الخارجية، تمهيدا لتسليمها إلى المواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن إشراك هذه المكاتب الوسيطة في تقديم خدمة التصديق على المحررات بمكاتب وزارة الخارجية نتج عنه حل لمسألة الازدحام، لكنه حل نسبي، ما أدى إلى ضرورة البحث عن حلول أخرى، لذا تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه سيتم تقديم خدمة التصديق أيضًا عن طريق منصة مصر الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي هذا السياق، شرح الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طريقة الحصول على خدمات التصديق على المحررات من وزارة الخارحية عبر منصة مصر الرقمية.

وأضاف الوزير، أنه يُمكن الحصول على الخدمة عبر خيارين، الأول هو الدخول إلى منصة مصر الرقمية واختيار خاصية "طلب التصديق على المحرر" حيث يتم تقديم هذه الخدمة من خلال البريد ومكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية، حيث تقوم هيئة البريد بتسليم المحرر إلى المواطن في نهاية المطاف.

وتابع الدكتور عمرو طلعت أن الخيار الثاني هو الدخول إلى منصة مصر الرقمية وحجز موعد مسبق بمكاتب التصديق، ثم زيارة مكتب التصديق للحصول على الخدمة.

وخلال الاجتماع، أكد السفير ياسر رضا، مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية وشئون الديوان العام والعاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك توافقا بين وزارتي الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على آليات التصديق المختلفة، والتي تسهم في تيسير تقديم الخدمات على المواطنين، خاصة من خلال مكاتب البريد، على أن يتم إطلاق حملة ترويجية، ليتم إعلام المواطن بتوافر هذه الخدمات في مكاتب البريد.

فيما شرح السفي حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، آليات العمل في المكاتب المختلفة للتصديق وجهود التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تيسير الإجراءات، سواء عن طريق تقديم الخدمة من خلال منصة "مصر الرقمية"، أو مكاتب البريد.