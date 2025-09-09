بالهنا والشفا.. طريقة عمل الناجتس للأطفال

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، طريقة تحضير الناجتس فى المنزل للاطفال.
طريقة عمل الناجتس
المقادير:
1 كوب فراخ مفرومة
1كوب بطاطس مهروسة
نص كوب بقسماط ناعم
1بيضة
ملح
فلفل
بابريكا
بصل بودر
ثوم بودر
معلقة صغيرة بيكنج بودر
للتغليف :
كوب بقسماط
قليل من الزيت
2بيضة
كوب دقيق
ملح
فلفل
طريقة عمل الناحتس:
1- نضع البطاطس مع الفراخ والبقسماط والبيضه معا ثم ضيفى الملح والفلفل والبهارات كلها والبيكينج بودر واتركيها فى الثلاجه ساعة
2- فى طبق نضع بيضة مع رشة ملح وفلفل
3-فى طبق نضع الدقيق مع رشة ملح وفلفل
5- فى طبق نضع البقسماط مع القليل من الزيت وأفركيهم جيدا وضيفى ملح وفلفل
6- شكلى الفراخ وغلفيها بالدقيق ثم البيض ثم البقسماط
7- قومى بتسخين الزيت وقليها فيه ولكى تكون صحيه أكتر يمكن التسويه عن طريق وضع كمية بسيطة جدا من الزيت فى طاسة (تيفال أو سيراميك أو جيرانيت) وتسويتها على نار هادئه مع تغطية الطاسة لتسوية أفضل وبالهنا والشفا