بالهنا والشفا.. طريقة عمل الناجتس للأطفال

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، طريقة تحضير الناجتس فى المنزل للاطفال.

طريقة عمل الناجتس

المقادير:

1 كوب فراخ مفرومة

1كوب بطاطس مهروسة

نص كوب بقسماط ناعم

1بيضة

ملح

فلفل

بابريكا

بصل بودر

ثوم بودر

معلقة صغيرة بيكنج بودر

للتغليف :

كوب بقسماط

قليل من الزيت

2بيضة

كوب دقيق

ملح

فلفل

طريقة عمل الناحتس:

1- نضع البطاطس مع الفراخ والبقسماط والبيضه معا ثم ضيفى الملح والفلفل والبهارات كلها والبيكينج بودر واتركيها فى الثلاجه ساعة

2- فى طبق نضع بيضة مع رشة ملح وفلفل

3-فى طبق نضع الدقيق مع رشة ملح وفلفل

5- فى طبق نضع البقسماط مع القليل من الزيت وأفركيهم جيدا وضيفى ملح وفلفل

6- شكلى الفراخ وغلفيها بالدقيق ثم البيض ثم البقسماط

7- قومى بتسخين الزيت وقليها فيه ولكى تكون صحيه أكتر يمكن التسويه عن طريق وضع كمية بسيطة جدا من الزيت فى طاسة (تيفال أو سيراميك أو جيرانيت) وتسويتها على نار هادئه مع تغطية الطاسة لتسوية أفضل وبالهنا والشفا



