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فن

بمشاركة مصرية .. القائمة الكاملة للجان تحكيم أيام قرطاج السينمائية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:27 ص
أيام قرطاج السينمائية
أيام قرطاج السينمائية
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محمد نبيـل
بدأ العد التنازلي لإنطلاق أيام قرطاج السينمائية يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري في دورته الـ30، بمشاركة 44 فيلما فى المسابقة الرسمية مقسمة إلى 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و12 فيلما أخرى في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، و12 فيلما في قسم الأفلام الوثائقية الطويلة، و8 أفلام فى قسم الأفلام الوثائقية القصيرة، وبقية الأفلام الأخرى هي خارج التسابق فى أقسام مختلفة ومتنوعة.

وتتكون لجنة تكيم الأفلام الروائية الطويلة من المخرج صاحب التانيت الذهبى بفيلم "فتوى" في الدورة المنقضية لأيام قرطاج السينمائية محمود بن محمود، والسينمائى اليابانى فوكادا كودجى، ومريم بن مبارك مخرجة فيلم "صوفيا"، والممثل الجزائرى حسان كشاش، والسينمائية تسيتسى دانغارمبغا، المديرة التنفيذية لمؤسسة مخرجات الأفلام في زيمبابوى، والكاتبة والسيناريست والممثلة اللبنانية ياسمين خلاط، ويترأسها المخرج السنغالى الفرنسى آلان جوميز.

أمّا لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية فتضم 5 أعضاء ويترأسها مدير صندوق مينا للإعلام جيروم غارى صاحب الفيلم الوثائقى "رفع الأثقال"، الذي رشح للأوسكار وصور مشوار أرنولد شوارزنيجر، وفى عضويتها محمد المديونى مدير أيام قرطاج السينمائية لسنة 2012، والناقدة السينمائية دجيا مامبو، وهى عضو في لجنة صندوق الشباب للإبداع الفرنكوفونى، كما أنها مسؤولة البرمجة في مهرجان الكونغو السينمائى الدولى وعضو لجنة تحكيم أسبوع النقاد في كان السينمائي هذا العام.

ويشارك في تحكيم هذه اللجنة السينمائى المصرى محمد صيام وهو عضو في أكاديمية الفنون والعلوم التي تمنح جوائز الأوسكار والمتوج في أيام قرطاج السينمائية 2018 بالتانيت الذهبى لأفضل فيلم وثائقى عن شريطه السينمائي "أمل"، وجون مارى تينو، قدم أكثر من 15 فيلما روائيا ووثائقيا قصيرا وطويلا بين الكاميرون، فرنسا والولايات المتحدة ومن بين أفلامه "رأس بين الغيوم" والمتوج في أيام قرطاج السينمائية 1994 والفيسباكو سنة 1995.

ويترأس لجنة تحكيم العمل الأول (جائزة الطاهر الشريعة) المنتج الفلسطينى السويدى ومدير مهرجان مالمو للسينما العربية محمد قبلاوى، وتضم في عضويتها كلًا من الممثلة والمنتجة التونسية أنيسة داوود وجويل كاركازى، الذي سبق أن توج فيلمه "شفقة الأدغال" بجائزة الحصان الذهبى لفيسباكو سنة 2019 وذلك بعد مشاركة سيناريو هذا الفيلم في مصنع سينما العالم في مهرجان كان السينمائى سنة 2013.
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