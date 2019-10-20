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رياضة

في سن الـ41 .. تصدي خيالي لـ بوفون مع يوفنتوس في الوقت القاتل.. فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:25 ص
بوفون
بوفون
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أحمد هاني
حقق فريق يوفنتوس فوزًا على مضيفه بولونيا بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على أرضية ملعب "يوفنتوس أرينا" في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

هدف التقدم جاء من توقيع أصحاب الأرض عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فى الدقيقة 19،وعاد بولونيا بهدف دانيلو لارانجييرا فى الدقيقة 26.

جاء الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني، عبر النجم البوسني ميراليم بيانيتش فى الدقيقة 54 من خلال تسديدة متابعة لكرة رونالدو التي اصطدمت في الدفاع.

فى الدقيقة 93 وقبل نهاية المباراة بلحظات، أحتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة بالقرب من منطقة جزاء السيدة العجوز رفعها لعب بولونيا ليستقبلها زميله برأسية وتصطدم في العارضة قبل أن يلعبها مرة أخرى ويتصدى لها بوفون ببراعة وقوة ملاحظة مانعا هدفا أكيدا للخصم، ومانحا فريقه 3 نقاط غالية ليحافظ على الصدارة.

ويحتل يوفنتوس بهذا الفوز صدارة جدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 22 نقطة بفارق 3 نقاط عن انتر ميلان الوصيف، فيما يحتل بولونيا المركز الـ 11 برصيد 9 نقاط.

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