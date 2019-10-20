تصريح ناري لمرتضى منصور .. الزملكاوية دمروا القلعة البيضاء لصالح الأهلي.. فيديو

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك استحالة خوض مباراة القمة 119 أمام الأهلي يوم 28 أكتوبر الجاري، حيث إن سبب تأجيل اللقاء أول مرة ما زال قائما ومن المستحيل تقام المباراة.



وأضاف مرتضى منصور في مداخلة هاتفية لبرنامج الزمالك اليوم، أن الزمالك لن يستكمل مباريات الموسم الجاري من الدوري المصري إذا تأجلت مواجهة الأهلي أمام الجونة، والمباراة ستقام غصب عن الفريقين.



واشار الى ان جميع الزملكاوية الذين تولوا مناصب في الرياضة دمروا القلعة البيضاء ، مثل حسن صقر وزير الرياضة السابق ، وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق ، واخرهم عمرو الجنايني ، رئيس اتحاد الكرة ، وحسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات.



موقف الأهلي من لقاء القمة

وكان الأهلي قد أعلن في بيان رسمي، رفضه التام لخوض أي مباراة في الدوري المصري قبل إقامة مباراته أمام الزمالك والتي تم تأجيلها لأجل غير مسمى.



الزمالك يرفض لعب القمة دون فرجاني ساسي

كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك عن موقفهم بشأن خوض مباراة القمة أمام الأهلي نهاية الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



خرجت بعض التسريبات من اتحاد الكرة اليوم بشأن تعديل موعد القمة وخوضها نهاية الشهر الجاري.



وأكد المصدر على رفضهم خوض مباراة الأهلي بدون التونسي فرجاني ساسي والذي تعرض للطرد أمام المقاولون العرب مساء السبت ببطولة الدوري.



وأشار إلى أن الموعد الأول للقاء لم يكن أي لاعب بين صفوف الفريق موقوفًا والجميع كان سيشارك بشكل طبيعي، موضحًا أنه حال إصرار الجبلاية على إقامة القمة في موعدها الجديد فعليهم رفع الإيقاف عن فرجاني ساسي واستبداله بمباراة إنبي.



وواصل: "جدول الدوري ينص على أن مباراة إنبي هي المقبلة والتي سيغيب عنها فرجاني ساسي وليس لقاء الأهلي.