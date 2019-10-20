قطار ليفربول يسعى لدهس مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب مسرح الأحلام "أولد ترافورد" لمشاهدة مباراة القمة بين مانشستر يونايتد ونظيره ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من بطولة الدوري الانجليزي "بريميرليج".



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 23 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشرـ برصيد 9 نقاط.



ويسعى ليفربول في مواجهة اليوم أمام مان يونايتد، لتحقيق الفوز التاسع على التوالي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، من أجل الحفاظ على صدارة البريميرليج بالعلامة الكاملة، آملًا في التتويج باللقب الذي فقده الموسم الماضي، بفارق نقطة وحيدة عن منافسه مانشستر سيتي حامل اللقب.



ويأمل محمد صلاح في مواصلة تألقه مع ليفربول، بعدما ساهم في فوز الريدز بجميع الجولات الماضية، أمام نورويتش سيتي، وساوثهامبتون، وآرسنال، وبيرنلي، ونيوكاسل يونايتد، وتشيلسي، وشيفيلد يونايتد، وليستر سيتي، على الترتيب.



وكان محمد صلاح قد تعرض لإصابة على مستوى الكاحل خلال مشاركته أمام ليستر سيتي في المباراة الماضية، قبل فترة التوقف الدولي.



ومن المنتظر، أن يشارك الدولي البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الريدز، بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به في بداية الموسم وغاب على إثرها أكثر من شهر ونصف.



في المقابل، تمثل المباراة اختبارًا هامًا لكتيبة أولي جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحُمر، والذي يبحث عن إيقاف نزيف النقاط والفوز الثالث له هذا الموسم، بعدما تعادل في ثلاث مباريات وخسر مثلهم.



وكان سولشاير ألمح بغياب الثنائي، ديفيد دي خيا حارس الفريق، وبول بوجبا من التشكيلة التي ستواجه ليفربول بسبب الإصابة.