وزيرة الاستثمار تناقش مشروعات الربط الكهربائى بإفريقيا

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، آدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل والتنمية الدولية DFC المنشأة حديثًا لتحل محل مؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج OPIC، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن.



وبحث الجانبان، متابعة نتائج اللقاء الأخير للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع رئيس المؤسسة، وتكليفه للوزيرة بمتابعة مجالات التعاون مع المؤسسة خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك مقترحات التعاون في مجالات الربط الكهربائي مع أفريقيا.



واتفق الجانبان، على تمويل المؤسسة للشركات والقطاع الخاص فى مجالات النقل وتحلية المياه والطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأكدت الوزيرة حرص مصر على التعاون مع المؤسسة المنشأة حديثا، واستكمال ما تم من تعاون مع مؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج، والتى تعد هيئة أمريكية حكومية مهمتها مساعدة الشركات الأمريكية على الاستثمار في الأسواق الناشئة حول العالم وخلق فرص عمل وتوفير التدريب للقوى العاملة المحلية.



وأوضحت أن المشروعات التى يمكن التعاون فيها مع المؤسسة سواء من خلال دعم الشركات الناشئة فى مصر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر، من أجل المساهمة فى خلق المزيد من فرص العمل، مشيرة إلى أهمية تشجيع المؤسسة للشركات الامريكية لضخ استثمارات فى مصر وافريقيا.



وأشاد رئيس مؤسسة التمويل والتنمية الدولية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الاستثمار فى رأس المال البشرى، فى ما تمتلكه مصر من قوة شبابية كبيرة يمكن الاستثمار فيهم، مشيرا إلى أن المؤسسة تتطلع للتعاون مع مصر فى الفترة المقبلة.



وأوضح أن المؤسسة تقوم بتوفير التمويل للشركات الناشئة أو توسيع نطاق مجال شركات الأعمال التجارية، وتقديم التأمين لتشجيع الشركات على العمل في المناطق التي يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر، وتقيم علاقات شراكة مع مدراء صناديق استثمار رؤوس الأموال الخاصة للنهوض بالاستثمارات ورؤوس الأموال.



