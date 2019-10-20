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أخبار العالم

60 ألف مسافر مهددون في ألمانيا بسبب إضراب لوفتهانزا

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:25 ص
300 رحلة مهددة بالإلغاء
300 رحلة مهددة بالإلغاء
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وكالات
تخطط نقابة المضيفين الألمان الإضراب اليوم الأحد في أربعة فروع تابعة لشركة لوفتهانزا، حيث من المحتمل أن تتأثر 300 رحلة في العديد من المطارات نتيجة للإضراب.

وقال المتحدث باسم نقابة "أوفو" نيكولي بوبليس في فرانكفورت أول أمس الجمعة، إن الرحلات التي تقوم بتسييرها فروع يوروينجز وجيرمان وينجز ولوفتهانزا سيتيلاين وصن إكسبريس التابعة للوفتهانزا ستواجه إضرابًا على مستوى البلاد بين الساعة 5 صباحا والساعة 11 صباحا (من 0300 إلى 0900 بتوقيت جرينتش).

ويمكن أن تتأثر أكثر من 300 رحلة و60 ألف مسافر خلال فترة الإضراب اليوم الأحد في مطارات فرانكفورت ودوسلدورف وشتوتجارت وبرلين وهامبورج.

وقال مطار دوسلدورف إن 60 رحلة جوية تشغلها يورووينجز وصن إكسبريس في خطر.

لكن على مستوى البلاد، أعلنت المطارات وشركات الطيران أمس السبت إنها تتوقع ألا يكون هناك أي تأثير أو تأثير ضئيل على الأكثر على العمليات.
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