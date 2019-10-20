موقف محرج على الهواء.. متظاهرات لبنانيات يقبلن مراسلة تقديرًا لها.. فيديو

تعرضت "غنوة يتيم" مراسلة قناة الحدث اللبنانية لموقف محرج للغاية على الهواء أثناء البث المباشر لمظاهرات لبنان، فقد قام أحد المتظاهرين بتقبيلها أمام الكاميرا .





وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمراسلة ذاتها، ولكن خلال ذلك المقطع ظهرت فتيات لبنانيات يقبلن جبين ورأس غنوة وكأنهم يعبرون عن احترامهم لها وتقديرهم لعملها .





وشهدت عدة مناطق فى لبنان منذ يوم الخميس مظاهرات واحتجاجات شعبية واسعة احتجاجًا على زيادة الضرائب وعلى تردي الأوضاع الاقتصادية، لتتصاعد المطالبات الشعبية وتصل إلى طلب إسقاط الحكومة.



























