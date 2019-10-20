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منوعات

موقف محرج على الهواء.. متظاهرات لبنانيات يقبلن مراسلة تقديرًا لها.. فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 12:59 م
صدى البلد
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مريم صليب
تعرضت "غنوة يتيم" مراسلة قناة الحدث اللبنانية لموقف محرج للغاية على الهواء أثناء البث المباشر لمظاهرات لبنان، فقد قام أحد المتظاهرين بتقبيلها أمام الكاميرا . 

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمراسلة ذاتها، ولكن خلال ذلك المقطع ظهرت فتيات لبنانيات يقبلن جبين ورأس غنوة وكأنهم يعبرون عن احترامهم لها وتقديرهم لعملها . 

وشهدت عدة مناطق فى لبنان منذ يوم الخميس مظاهرات واحتجاجات شعبية واسعة احتجاجًا على زيادة الضرائب وعلى تردي الأوضاع الاقتصادية، لتتصاعد المطالبات الشعبية وتصل إلى طلب إسقاط الحكومة.







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