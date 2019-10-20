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أخبار البلد

ويتيكس 2019.. نائب وزير الكهرباء فى دبى للمشاركة في الدورة الجديدة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 12:56 م
لمهندس أسامة عسران
لمهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء
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وفاء نور الدين
توجه المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى مدينة دبى بدولة الإمارات العربية الشقيقة وذلك لحضور فعاليات الدورة الحادية والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2019" تحت شعار "في طليعة الاستدامة" والمنعقد خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2019 بمركز دبى الدولى للمؤتمرات والمعارض.

أوضح عسران أن المعرض يعد منصة عالمية تجمع صناع القرار والخبراء والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون وعقد الصفقات وبناء الشراكات والتعرف على أحدث الابتكارات والتقنيات والمشاريع الحالية والمستقبلية في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والمياه والبيئة والترشيد والاستدامة والمبانى الخضراء والسيارات الكهربائية ومحطات شحنها والشبكات الذكية والعديد من الموضوعات الأخرى ذات العلاقة.

يقام معرض ويتيكس 2019 تحت مظلة "الأسبوع الأخضر" بالتزامن مع الدورة الرابعة من "معرض دبى للطاقة الشمسية" والدورة السادسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بمشاركة أبرز الخبراء في مجالات الطاقة والمال والأعمال إلى جانب القيادات الحكومية والمنظمات الدولية.


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