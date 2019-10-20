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برلمان

تفاصيل اجتماع "دفاع البرلمان" للتعرف على خطة الحكومة لمكينة الخدمات

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 04:43 م
لجنة الدفاع والأمن
لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان
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ماجدة بدوى
أكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط والاصلاح الاداري، ان وزارة التخطيط تعمل بكل قوة علي تطوير وتحديث الجهازي الاداري بالدولة بصفة عامة وهناك خطة واضحة من اجل هذا الغرض وتحويل العمل الي عمل مميكن ومن خلال الحاسب الآلي لتوفير الوقت والجهد وفصل الخدمة عن مقدم الخدمة والقضاء علي البيراقراطية والفساد.

جاء ذلك خلال بيان وزارة التخطيط حول سياسة الوزارة وجهودها امام لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر رئيس اللجنة.

وأشارت لبيب والفريق المعاون لها خلال اجتماع اللجنة اليوم الى ان هناك اولويات للعمل في التطور التكنولوجي لمراكز الخدمات علي مستوي الجمهورية لذا فإننا من خلال خطة واستراتيجية نعمل الان وطبقا لمعايير علي تطوير وتحديث كل ما يتعلق بوحدات انفاذ القانون سواء من نيابات او محاكم او اقسام ومديريات الشرطة او غير ذلك. كما نعمل علي تطوير وتحديث مراكز تقديم الخدمات التابعة لوزارة التنمية المحلية بكافة الوحدات والمراكز المحلية وكذلك في مراكز خدمات المرور وتلك هي المرحلة الاولي.

وأضافت : نعلم ان هناك مراكز لتقديم الخدمات تحتاج الي تطوير وعلي رأس تلك المراكز جميع مكاتب الشهر العقاري بكافة المحافظات وكذلك كافة مكاتب التامينات الاجتماعية بكافة المحافظات وغيرها من الامور الاخري التي سنضعها في الاعتبار وستكون في مرحلة لاحقة مباشرة لبدء العمل بها.

وأضاف الفريق المعاون لنائب الوزيرة ان الجميع يعلم ان هناك بعض الفساد وهذا الفساد دائما ما يقابل التطوير والتحديث بعنف ويعمل علي تعويق العمل فيه لان التطوير والتحديث سيعمل علي الانتهاء من هذا الفساد ، كما علينا ان ندرك ان تغير الثقافة يحتاج الي وقت وجهد لذلك نقوم بمجهودات كبيرة في هذا المجال.

من جهة اخري استمعت نائبة الوزير والفريق المرافق لها خلال اجتماع اللجنة لمطالب النواب واعضاء اللجنة فيما يخص سياسة واستراتيجية الوزارة للاصلاح الاداري والتطوير وبعض الامور الاخري.
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