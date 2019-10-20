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رياضة

بدء أعمال استكمال وتطوير استاد نبروة الجديد

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:37 م
أحمد المسيرى
أحمد المسيرى
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القسم الرياضي
أصدر وزير الشباب والرياضة، قرارا باستكمال باقى منشآت استاد نبروة الرياضى، والتى توقف العمل فيها منذ عدة سنوات، حيث قامت لجنة الطوارئ بالوزارة برئاسة العميد سمير صبحى وتحت إشراف هدى أيوب رئيس الإدارة المركزيه للاستثمار الرياضى بالوزارة بزيارة مقر النادى الرياضى للوقوف على آخر المستجدات وعمل معاينة طبيعية على أرض الواقع، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير أندية الدلتا.

صرح بذلك أحمد المسيرى رئيس نادى نبروة، الذى أكد تقديره لوزير الشباب والرياضة على دعم الشباب فى جميع المناصب، وأن عملية استكمال وتطوير مقر النادى الجديد ستشمل بناء الجزء المتبقى من السور وإقامة ملعبين.

وأكد أنه وافق أيضا على إقامة أول جيم للمعاقين، والذى سيتم تعميمه خلال الأيام القليله المقبله فى جميع حدائق الجمهورية فى تجربة تعد الأولى من نوعها فى مصر ولإتاحة الفرصة لممارسة الرياضة لذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرا الى أن الوزير تفقد الأجهزة وأبدى موافقته على تعميمها.
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