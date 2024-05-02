عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شاهد.. أزياء من ورق الجرائد بمعرض أبو ظبى للكتاب

صدى البلد

وأنت تتجول بين أروقة معرض أبو ظبى للكتاب، الذى تحل فيه مصر ضيف شرف، تستوقفك هذه الأزياء الراقية التى تم تصميمها من ورق الصحف.

وجاءت فكرة ورق الصحف لتتناسب مع طبيعة معرض الكتاب.

وتشارك مصر، ضيف الشرف في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخة هذا العام، ببرنامج ثقافيّ حافل يعكس تاريخها الفكري والمعرفي والحضاري، تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر، وتأكيداً من مركز أبوظبي للغة العربية، على تعزيز التعاون الثقافي والفكري، إذ أن مصر تشكّل منارةً للعلم والمعرفة والثقافة والفنون، وأثرت ثقافات ومعارف الجماهير بمضامين إبداعية في مختلف المجالات.

وتأتى شخصية نجيب محفوظ كشخصية محورية بالمعرض وسط اهتمام كبير من جميع المشاركين والزوار بمعرفة المزيد من التفاصيل عن حياة نجيب محفوظ وكتاباته الثرية المتنوعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 3 جنيهات وتراجع جديد منتظر|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

500 جنيه في يوم| الذهب يفاجئ السوق بحركة جديدة.. وعيار 21 يتراجع

علاقة مع عجوز التجمع.. اعترافات خطيرة لمنة الله بالقاهرة الجديدة

رياح الخير| مصر توقع أكبر مشروع في العالم بقلب الصعيد.. والاستثمارات 9 مليارات دولار

التحريض على الفسق والفجور.. القبض على حليمة بولند وترحيلها للسجن

فريق محظوظ.. ناقد رياضي يعلق على فوز الأهلي اليوم أمام الإسماعيلي

سيد معوض: هداف الشباب بالأهلي أحق بالفرصة من موديست.. وهذه نصيحتي لـ إمام عاشور

عائد يومي 1500 جنيه.. تفاصيل أحدث شهادة ادخارية يطرحها البنك الأهلي

ترشيحاتنا

تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس 2 مايو 2024

هل تعتد المرأة الذي توفى زوجها قبل الدخول بها؟.. دار الإفتاء تجيب

الثقافة تعرض فيلم السرب في 15 سينما تابعة لها بـ40 جنيها.. تفاصيل

وكيل وزارة الثقافة: سيناء تشهد طفرة كبيرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة

علاوة 3% الأبرز.. منح وتسهيلات كفلها القانون لـ عمال مصر

الشرطة الأمريكية تستعد لاقتحام حرم جامعة كاليفورنيا.. والمؤيدون لفلسطين يؤمنون أنفسهم| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفلي مع أسرتك بشم النسيم.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالرمان والليمون

جوزيه كان يحكم الأهلي وليس حسن حمدي.. تصريحات الحضري المثيرة للجدل تتصدر الترند

نشرة المرأة و الصحة| ساعة عمرو دياب في البحرين تثير ضجة.....تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان أصالة في أبو ظبي

لينكدإن تطلق ميزة جديدة لزيادة تفاعل المستخدمين تثير جدلا.. فما القصة؟

فيديو

آمال ماهر تجري بروفاتها الأخيرة استعدادا لحفل الغد في جدة

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ