شاهد.. أزياء من ورق الجرائد بمعرض أبو ظبى للكتاب

وأنت تتجول بين أروقة معرض أبو ظبى للكتاب، الذى تحل فيه مصر ضيف شرف، تستوقفك هذه الأزياء الراقية التى تم تصميمها من ورق الصحف.

وجاءت فكرة ورق الصحف لتتناسب مع طبيعة معرض الكتاب.

وتشارك مصر، ضيف الشرف في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخة هذا العام، ببرنامج ثقافيّ حافل يعكس تاريخها الفكري والمعرفي والحضاري، تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر، وتأكيداً من مركز أبوظبي للغة العربية، على تعزيز التعاون الثقافي والفكري، إذ أن مصر تشكّل منارةً للعلم والمعرفة والثقافة والفنون، وأثرت ثقافات ومعارف الجماهير بمضامين إبداعية في مختلف المجالات.

وتأتى شخصية نجيب محفوظ كشخصية محورية بالمعرض وسط اهتمام كبير من جميع المشاركين والزوار بمعرفة المزيد من التفاصيل عن حياة نجيب محفوظ وكتاباته الثرية المتنوعة.