المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية: صالة نادي النادي جاهزة لكل المنافسات وتستوعب 7500 متفرج|فيديو

قال المدير التنفيذي للمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الصالة المغطاة في نادي النادي بالعاصمة الإدارية تستضيف بطولات منذ يناير 2021 متنوعة بين بطولات دولية ومحلية.

وأضاف خلال برنامج تعمير، على فضائية "أون"، أن هناك فرقًا بين النادي والاستاد، فالاستاد مُخصّص فقط لاستقبال البطولات، أما النادي يستقبل الأعضاء واستضافة البطولات.

وأشار إلى أن الصالة المغطاة بنادي النادي تستوعب 7 آلاف و500 متفرج، قائلا "إحنا مغطيين تقريبًا كل مُتطلبات الاتحادات الدولية القانونية".. والصالة تستقبل جميع أنواع الرياضيات.

