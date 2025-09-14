قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي.. مؤسسة أبو العينين توزع شنط وأدوات مدرسية
آخر تحديث.. سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد
الأكبر بالشرق الأوسط .. كامل الوزير وسفيرة أمريكا يبحثان فرص الإستثمار في النقل البحري بـ ميناء الإسكندرية
الأهلي يصل استاد المقاولون العرب لمواجهة إنبي بالدوري
«مطروح للنقاش» يرصد تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وخرقها لسيادة الدول
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: جو حار رطب نهارا .. والعظمى بالقاهرة 35
بقيمة 121 مليون دولار .. توقيع 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز
النبي كان يتلقى وحيين.. أقوى رد من الشيخ خالد الجندي على المشككين في السنة
شقتك بـ25 ألف جنيه مقدم.. رابط التقديم على سكن لكل المصريين 7
وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة
وزير الخارجية الأمريكي يزور حائط البراق برفقة نتنياهو
طلائع الجيش يتقدم على مودرن سبورت في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تحصد الصدارة في ختام البطولة الوطنية للجوجيتسو بالعاصمة الإدارية

مصر تحصد الصدارة في ختام البطولة الوطنية للجوجيتسو بالعاصمة الإدارية
مصر تحصد الصدارة في ختام البطولة الوطنية للجوجيتسو بالعاصمة الإدارية
أ ش أ

نجحت مصر في حصد المركز الأول بالبطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو "AJP"، والتي أسدل الستار على منافساتها اليوم /الأحد/ بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأقيمت البطولة للمرة الثانية في مصر، بتنظيم مشترك بين الاتحاد المصري للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، والتي انطلقت بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعبدالباسط المرزوقي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة والعميد محمد الشعراوي رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية "براعم - أشبال - هواة - محترفين" بمئات اللاعبين يمثلون 22 دولة، وسط حضور جماهيري كبير من أسر اللاعبين ومحبي اللعبة الذين حرصوا على دعم ومؤازرة الأبطال من مدرجات الصالة المغطاة.

وأسفرت النتائج النهائية عن تتويج مصر بالمركز الأول برصيد 174,100 نقطة، فيما جاءت فرنسا في المركز الثاني برصيد 173,000 نقطة، وحلت الجزائر ثالثة، تلتها روسيا في المركز الرابع.

وشهد انطلاق فعاليات البطولة، محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للجوجيتسو، والدكتور محمد فوزي نائب رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو ومؤسس اللعبة في مصر، إلى جانب مسئولي رابطة AJP، ومسئولي FAB مصر، والدكتور أحمد عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لسلسلة أندية النادي، والدكتور وسام الغمري المدير التنفيذي لنادي النادي بالعاصمة الإدارية والعميد شريف صادق نائب المدير التنفيذي للمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية.

يذكر أن البطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تُقام في مصر للمرة الرابعة على التوالي، منها نسختان منذ تأسيس الاتحاد المصري للجوجيتسو، وذلك في إطار التعاون بين رابطة AJP والاتحاد المصري للجوجيتسو، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

البطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة الصالة المغطاة الاتحاد المصري للجوجيتسو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

وزير التربية والتعليم

ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل

ترشيحاتنا

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

بالصور

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

فيديو

مشاجرة دمياط

الداخلية: ضبط المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المتهم

ضبط المتهم بسرقة هاتف من داخل مسجد بالإسكندرية| فيديو

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي مقابل طرد الجيش الأميركي من أراضيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد