مدارس الحقد .. وثائقي بريطاني: التعليم الديني الإسرائيلي يُغذّي العنف في غزة

بثّت القناة الرابعة البريطانية تحقيقًا من داخل إحدى المدارس الدينية اليهودية، كشف عن طبيعة التعليم الديني الذي يُغذّي التطرف بين عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل إرسالهم إلى المناطق والمدن الفلسطينية.

وركّز التحقيق على أكاديمية "بني دافيد"، وهي المؤسسة التي يتلقى فيها الشبان دروسًا دينية قبل التحاقهم بالجيش.

يبدأ الوثائقي بمشهد للضابط الإسرائيلي يائيل رائيل في غزة، وهو يقول: "عدنا إلى غزة، وسنحصل على المزيد قريبًا، وسنصل قريبًا إلى دمشق وبيروت"، ليشير الوثائقي إلى أنه "في قلب الجيش الإسرائيلي يتمركز متشددون يتبعون أيديولوجية متطرفة"، مشيرًا إلى أن رائيل تخرّج من هذه الأكاديمية ويشغل فيها حاليًا منصب مسؤول شؤون الخريجين.

كما يظهر ضابط آخر، درس سابقًا في الأكاديمية، وهو يُلقي كلمة أمام مجموعة من الجنود في غزة، متحدثًا إليهم عبر قصص دينية عن الحرب بين النبي يوشع (جوشوا) والعماليق.

ويقول الضابط: "لن ننسى للحظة أو نسامح العماليق على ما فعلوه بنا في 7 أكتوبر، أيها الجنود، الليلة سنقتحم غزة، فغزة عضو حيوي من جسد دولة إسرائيل وقد تم سلخها عنها."

ويؤكد التحقيق أن الأكاديمية مسؤولة بشكل مباشر عن انتشار الأيديولوجيا الدينية المتطرفة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعتمد على هؤلاء المتشددين للبقاء في الحكم.