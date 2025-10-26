سفير مصر في لندن يبحث مع الخارجية البريطانية الارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية

بحث السفير أشرف سويلم، سفير مصر في لندن، مع أوليفر روبينز، الوكيل الدائم للخارجية البريطانية، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأشاد الجانبان بما وصلت إليه العلاقات المصرية البريطانية من تطور في مستويات التبادل التجاري والاستثمارات، مؤكدين أهمية العمل المشترك خلال الفترة المقبلة لتطوير هذه العلاقات والوصول بها إلى آفاق أرحب.

وأكد الطرفان ضرورة الإعداد الجيد للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى القاهرة، والمقررة خلال الأشهر القادمة، لضمان تحقيق أفضل النتائج المرجوة، حيث ستشهد الزيارة التباحث حول مختلف الملفات السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب انعقاد مؤتمر للاستثمار والأعمال على هامش الزيارة.

وصرّح السفير أشرف سويلم بأن اللقاء تناول أيضاً عدداً من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في غزة، حيث أكد الجانبان أهمية المضي قُدمًا نحو تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام القائم على خطة الرئيس الأمريكي ترامب، والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة خلال شهر نوفمبر المقبل، والمشاركة البريطانية الفعالة فيه، لاسيما بعد عقد مؤتمر ويلتون بارك في المملكة المتحدة، الذي تناول دور القطاع الخاص في عملية إعادة الإعمار.

كما تبادل الجانبان الرؤى حول آفاق تحقيق التسوية في الأزمة الروسية الأوكرانية، وأوضح السفير سويلم أن مصر كانت من أوائل الدول التي نادت بضرورة إنهاء الأزمة عبر السُبل السياسية.